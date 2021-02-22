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Akıllı Telefonlar

Vivo S9 modelinin tanıtım tarihi belli oldu!

Vivo V2035

Vivo S9 modelinin lansman tarihi belli oldu. Amiral gemisi akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Red Magic 6 Pro, pil kapasitesi ve şarj teknolojisi ile sızdırıldı!

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Vivo S9, 3 Mart tarihinde bizleri karşılayacak!

Vivo 2021 yılında adından söz ettirmek istiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modeller ile piyasada önemli bir alternatif olma peşinde. Çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi S9 serisi için artık geri sayıma geçti. Teknik özelliklerinin bir kısmı ortaya çıkan akıllı telefonun tanıtım tarihi de belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi rekabetine dahil olacak akıllı telefon, Dimensity 1100 işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon bu işlemci ile piyasaya çıkan ilk cihaz olacak.

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Vivo S9

Bununla birlikte akıllı telefon 8/12 GB RAM ve 128/256 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 6.44 inçlik ekran kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, çift kameralı bir çentik tasarımına sahip olacak. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera yer almakta. İlave olarak ana kamera 44 MP değerinde bizleri karşılamakta. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz Android 11 ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın tanıtımı sırasında Vivo S9e modelini de görme ihtimalimiz yüksek. Bakalım firma yeni akıllı telefon serisi ile piyasada var olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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Taze mühendis, çizgi roman ve teknoloji sever.

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Akıllı Telefonlar

Red Magic 6 Pro, pil kapasitesi ve şarj teknolojisi ile sızdırıldı!

Yazan:

Red Magic 6 Pro

Oyuncular için özel olarak geliştirilen Red Magic 6 serisi, mart ayının ilk haftasında resmi olarak bir lansman ile tanıtılacak. ZTE’nin yeni oyun akıllı telefonu serisi, gelişmiş bir soğutma fanı ile birlikte yeni özellikler barındıracak. Bununla birlikte, geçmişte Red Magic serisi telefonların tek başına piyasaya çıktığını görüyorduk. Yeni seride taban ve pro model olmak üzere iki adet telefon göreceğiz. Bugün paylaşılan sızıntı ise Red Magic 6 Pro olarak adlandırılması beklenen telefonun batarya kapasitesini ve şarj teknolojisini ortaya çıkardı.

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Red Magic 6 Pro, kaç mAh batarya ve kaç W hızlı şarj ile gelecek?

Digital Chat Station‘a göre Red Magic 6 Pro, 120W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak bu sızıntının ilginç tarafı, şirketin hızlı şarj teknolojisinin rakiplerinden çok daha hızlı olması. Çünkü kaynak tarafından paylaşılan verilerde, 4500 mAh bataryanın 5 dakika içinde %50‘ye ulaştığı belirtiliyor. Cihazı Mi 10 Ultra‘nın 120W hızlı şarjı ile karşılaştırdığımızda ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, 5 dakika içinde %41 oranında 4500 mAh bataryayı şarj ediyor. Ayrıca iQOO 5 Pro‘nun 120W hızlı şarjı ise 4000 mAh bataryayı 5 dakikada %50 şarja getirebiliyor.

Red Magic 6 Pro

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ZTE‘nin iddiaları etkileyici olsa bile kullanıcı deneyimleri daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Sızıntıyı yapan kişi kutudan 120W hızlı şarj cihazının çıkacağını belirtiyor. Bu nedenle kullanıcı testlerini cihazın çıkışından kısa bir süre sonra görebileceğiz. Red Magic 6 serisi, 4 Mart tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Cihazların 144 Hz ekran tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti gibi etkileyici donanım özellikleri mevcut. Telefonların lansmanı sırasında oyuncular için yapılan özelleştirmelerin detayları da ortaya çıkacaktır.

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Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4

Yazan:

samsung

Hangisini almalı serimizin bu haftaki konukları; Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3 NFC, Samsung Galaxy M51. Serimizde ufak bir konsept değişikliği yaparak Samsung Galaxy M51 yerine hangisini almalı diye sorduk.

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Özellikle orta segment telefonlar ülkemizde daha çok tercih ediliyor. 3500₺ seviyesinde bir çok model mevcut. Herkesin muzdarip olduğu bir konu var ki o da pil. Samsung Galaxy M51 bu sorunu ortadan kaldırıyor. Fakat bir çok takibi var. Bu rakiplerden en popülerleri Poco X3 NFC, Realme 7 Pro ve Oppo Reno 4. Hangi telefon, hangi konularda Galaxy M51’den iyi, sizler için bu modelleri karşılaştırdık. Cevabı videomuzda.
İyi seyirler.

Karşılaştırma linki: Samsung Galaxy M51 – Realme 7 Pro – Oppo Reno 4 – Poco X3 NFC (128 GB) Karşılaştırması

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Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3, Galaxy M51 modellerinden birini Hepsiburada’dan satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

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Akıllı Telefonlar

Vivo iQOO Neo 5 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak!

Yazan:

vivo

Vivo iQOO Neo 5 ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon kullanıcılarına 66W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak.

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Vivo iQOO Neo 5 kutusundan 66W’lık şarj aleti çıkacak!

Vivo iQOO Neo 5 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler internete düşüyor. Yakın bir zamanda tanıtımı yapılacak olan akıllı telefon, sertifika almaya devam ediyor. Akıllı telefon son olarak 3C platformuna uğradı. Batarya konusundaki detayların netleştiği listeleme ile birlikte, cihazın şarj desteği de resmiyete kavuştu. Akıllı telefon 66W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başlarda ortaya atılan 88W‘lık hızlı şarj desteği iddiaları da taca çıktı. Ayrıca akıllı telefonun kutu içeriğinde 66W‘lık adaptöründe yer alacağı iddia ediliyor.

Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

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Vivo iQOO Neo 5

Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Damla çentikli ekran tasarımı ile piyasaya çıkacak akıllı telefonda bir adet 16 MP‘lik ön kamera bulunmakta. Ayrıca cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ana kamera 48 MP‘lik Sony IMX598 lensi ile bizleri karşılıyor. Akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi klasmanında alternatif oluşturmak isteyen cihaz bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.

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