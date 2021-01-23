Vivo S7t Dimensity 820 işlemciyle gelecek

Çinli akıllı telefon üretici Vivo’nun yeni telefonu Vivo S7t, MediaTek’in 7nm boyutundaki Dimensity 820 işlemcisiyle beraber gelecek.

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Vivo, 2009 yılında Shen Wei tarafından BBK Electronics çatısı altında kurulan, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisidir. Çok kısa sürede Dünya’nın en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden biri olmayı başaran şirketin merkezi ise Dongguan’da yer almaktadır. Son dönemlerde oldukça yoğun olan şirket, peş peşe akıllı telefon modellerini çıkarmaya devam ediyor. S ailesinin S7e 5G modelini tanıtan Vivo, Şimdi ise bu ailenin yeni üyesi olan bir modelle geliyor. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre, MediaTek Dimensity 820 işlemcili Vivo S7t geliyor. İşte telefonun bilinen tüm özellikleri.

Vivo S7t özellikleri

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Vivo S7t, standart S7 modeline oldukça benzer özelliklerde olacak. Telefon İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 820 ile gelecek. 7nm olan bu işlemci şu an sadece Xiaomi Redmi 10X modelinde kullanılıyor. Telefon 6.44 inç FHD+ AMOLED bir ekranla gelirken, 33 W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh boyutunda bir bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında ön tarafta iki, arka tarafta ise üç olmak üzere toplamda beş kamera bulunacak. Bun kameraların özellikleri ise şöyle; Ön tarafta 44 MP geniş açı ve 8 MP ultra geniş açı kamera. Arka tarafta ise 64 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü. Android 11 ile gelmesi beklenen telefonun, tıpkı S7 modelinde olduğu gibi 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleri sunacağı düşünülüyor. Telefonun fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyan diğer bilgiler arasında. Ülkemize gelip, gelmeyeceği belli olmayan Vivo S7t modelinin, neler sunacağı ise önümüzdeki günlerde çıkışından sonra belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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