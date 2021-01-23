Akıllı Telefonlar
Vivo S7t Dimensity 820 işlemciyle gelecek
Çinli akıllı telefon üretici Vivo’nun yeni telefonu Vivo S7t, MediaTek’in 7nm boyutundaki Dimensity 820 işlemcisiyle beraber gelecek.
İlginizi çekebilir: Telefonsuz sosyal medyasız zamanları özlediğiniz oluyor mu? |Sorun Söyleyelim #8
Vivo, 2009 yılında Shen Wei tarafından BBK Electronics çatısı altında kurulan, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisidir. Çok kısa sürede Dünya’nın en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden biri olmayı başaran şirketin merkezi ise Dongguan’da yer almaktadır. Son dönemlerde oldukça yoğun olan şirket, peş peşe akıllı telefon modellerini çıkarmaya devam ediyor. S ailesinin S7e 5G modelini tanıtan Vivo, Şimdi ise bu ailenin yeni üyesi olan bir modelle geliyor. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre, MediaTek Dimensity 820 işlemcili Vivo S7t geliyor. İşte telefonun bilinen tüm özellikleri.
Vivo S7t özellikleri
Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Vivo S7t, standart S7 modeline oldukça benzer özelliklerde olacak. Telefon İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 820 ile gelecek. 7nm olan bu işlemci şu an sadece Xiaomi Redmi 10X modelinde kullanılıyor. Telefon 6.44 inç FHD+ AMOLED bir ekranla gelirken, 33 W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh boyutunda bir bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında ön tarafta iki, arka tarafta ise üç olmak üzere toplamda beş kamera bulunacak. Bun kameraların özellikleri ise şöyle; Ön tarafta 44 MP geniş açı ve 8 MP ultra geniş açı kamera. Arka tarafta ise 64 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü. Android 11 ile gelmesi beklenen telefonun, tıpkı S7 modelinde olduğu gibi 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleri sunacağı düşünülüyor. Telefonun fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyan diğer bilgiler arasında. Ülkemize gelip, gelmeyeceği belli olmayan Vivo S7t modelinin, neler sunacağı ise önümüzdeki günlerde çıkışından sonra belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 ve 9 Pro, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Ekim 2020‘den bu yana, yaklaşmakta olan OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar hakkında pek çok sızıntı kademeli olarak ortaya çıktı. Son raporlara göre yeni seri, OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro olmak üzere üç telefondan oluşacak. Bugün ise Çinli bir sızıntıcı, OnePlus 9 serisi hakkında bazı önemli teknik detayları paylaştı.
İlginizi çekebilir: Realme Watch 2, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
OnePlus 9 serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Sızıntıya göre OnePlus 9 ve 9 Pro, nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Taban model, 6.55 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip düz bir ekran ile gelecek. Pro model ise 6.78 inçlik Quad HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip kavisli bir ekran ile geliyor olacak. Her iki ekranın da sol üst köşesine yerleştirilmiş 3.8 mm’lik delikli kamerası bulunuyor. Ayrıca yine her iki akıllı telefon da, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntının kaynağı cihazların batarya kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.
OnePlus 9, önceki tahminlere göre 4500 mAh değerinde bir batarya ile gelecek. Pro modelin ise daha yüksek batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Her iki cihazın 45W kablosuz hızlı şarjı desteklemesi de beklenen özellikler arasında yer alıyor. OnePlus 9 Lite hakkında ise henüz herhangi bir sızıntı veya resmi bir açıklama bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung 3nm için devasa bir yatırım yapıyor
Çinli bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Samsung, 3nm yarı iletken işlemciler için ABD’nin Texas eyaletine 10 milyar dolarlık yatırım yapıyor.
İlginizi çekebilir: Telefonsuz sosyal medyasız zamanları özlediğiniz oluyor mu? |Sorun Söyleyelim #8
ARM mimarili 5nm işlemciler, son model amiral gemisi akıllı telefonlarla beraber piyasada yer edinmeye başladılar. ARM tarafından geliştirilen işlemci mimarilerini kullanan şirketler Snapdragon 888, Exynos 2100 ve A14 Bionic gibi ürünlerle 5nm kullanıcılara sundu. Şimdi ortada yeni bir yarış var o da 3nm. Nm yani nanometre matematiksel bir ölçü birimidir. İşlemcilerde gördüğümüz değer ise, işlemcinin boyutunu gösterir. Neden önemli olduğuna özet geçmek gerekirse, işlemcinin nanometresi ne kadara küçük olursa boyutu o kadar küçük oluyor ve tükettiği enerji miktarı da o kadar azalıyor. Bu aynı zamanda daha az ısınma ve daha hızlı soğutma anlamlarına da geliyor. Bu verimlilik yarışında hız kazanmak isteyen Samsung, 3nm sürecini hızlandırmak için devasa bir yatırıma hazırlanıyor.
Samsung 3nm yatırımını Texas’ta yapacak
Dünya’nın en büyük yarı iletken çip üreticisi Tayvanlı TSMS gibi rakiplerinden önde olmak isteyen Samsung, 3nm işlemciler için ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Çin’deki bazı haber kaynaklarına göre Güney Koreli teknoloji devi şirket, ABD’nin Texas eyaletinde, 10 milyar dolarlık rekor bir yatırıma hazırlanıyor. Şirket bu sayede üretim kapasitesini arttırarak, daha fazla ABD’li kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Yatırıma hız kesmeden devam eden Güney Koreli Şirket, inşaata bu yıl içinde başlamayı ve üretim için gerekli ekipmanların 2022 yılında hazır olmasını hedefliyor. Planlara göre fabrika 2023 yılında tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. Bakalım Samsung, 3nm işlemcilerle rakiplerine fark atabilecek mi? Mobil tarafında Qualcomm’un, Masaüstü ve laptop işlemcileri konusunda da AMD’nin özellikle 7nm süreciyle başlattığı ve rakiplerinin elini zorladığı bu küçülme sürecinin yarattığı rekabet, yine kullanıcıya yarayacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Akıllı Telefonlar
Focos, iPhone 12 ProRAW desteğiyle güncellendi!
Focos, iPhone’da Portre Modu kullanılarak çekilen derinlik alanına sahip görüntüleri düzenlemek için gelişmiş araçlar sunan, iOS için popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, iPhone 12 Pro kullanıcıları için mevcut olan Apple ProRAW görüntü desteği de dahil olmak üzere bazı ilginç yeni özelliklerle güncellendi.
İlginizi çekebilir: Apple hisse senetleri kendi rekorunu kırdı!
Uygulamanın 2.4.1 sürümü hem RAW hem de Apple ProRAW formatları için destek ekliyor. RAW kelimesi fotoğrafçılıkta, fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Yani bu formatta, fotoğraftaki gölgeler, ışıklar ve bunun gibi birçok ayrıntı daha fazla korunuyor. Focus artık RAW görüntülerini pozlama, sıcaklık ve ton haritasını tam olarak değiştirme seçenekleriyle düzenleyebiliyor.
Uygulamanın ana ekranı, fotoğraflarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı ve artık Dosyalar uygulamasında, iCloud Drive’da veya diğer uyumlu uygulamalarda depolanan fotoğraflara göz atabileceğiniz dosya gezginine hızlı erişim sağlıyor. iPad’deki uygulama arayüzü de ayarlandı ve bu güncelleme ile bazı hatalar düzeltildi.
Focus 2.4.1 sürüm notları:
- Yeni tasarlanan ana sayfa ile, bokeh efekti düzenlemek için albümlerden fotoğraf seçmek daha kolay. Ek olarak, artık fotoğrafları doğrudan Dosyalar uygulamasından açabilirsiniz.
- RAW ve ProRAW formatları için destek eklendi. Artık poz/sıcaklık/ton haritasını kayıpsız olarak ayarlayabilir ve RAW görüntüleri düzenleme arayüzüne aktarmadan önce EXIF’i kontrol edebilirsiniz.
- Çoğu cihazda çıkış çözünürlüğü olarak maksimum 20M piksel desteği sağlandı.
- Yeni kaydırıcı kontrolü ile iPad için tasarlanmış gelişmiş düzenleme arayüzü.
- Silgi yama aracına döner ve ayrıca yeni bir “geri yükleme” fırçası getirir.
- iPad için sol elle düzenleme modu eklendi. Luis Maldonado için teşekkür ederiz.
- Ön plan bokeh sorunu, dalgalı çizgiler düzeltildi.
- Görüntüleri diğer uygulamalarla paylaştıktan sonra arayüzde oluşan takılma sorunu düzeltildi
Focos burada Portre Fotoğraflarını düzenlemenin ötesine geçiyor, çünkü uygulama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf için yapay derinlik haritası oluşturmak adına AI kullanıyor. Eğer Portre Modu’nu kullanarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu uygulama kesinlikle denemeye değer.
Focus uygulaması, App Store’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak tüm özellikleri kullanmak adına ömür boyu lisans için 119,99 Türk Lirası talep ediyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 18 saat önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 20 saat önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 4 gün önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 5 gün önce
OnePlus 9 ve 9 Pro, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Sentetik Kornea operasyonu ile görme engelli bir kişi tekrar görebildi
Vivo S7t Dimensity 820 işlemciyle gelecek
Sputnik-V koronavirüs aşısının Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
SpaceX Texas’ta doğal gaz çalışması yapmak istiyor
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.