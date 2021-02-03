Vivo S7t 5G Çin’de ortaya çıktı!

Vivo S7t 5G Çinli bir telekomünikasyon firmasının resmi sitesinde ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefonun teknik özellikleri de belli oldu.

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Vivo S7t 5G Dimensity 820 ile piyasaya çıkacak!

Vivo akıllı telefon dünyasına yeni bir model daha getirmeyi hedefliyor. Akıllı telefon üreticisi 2021 yılında daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için kolları sıvadı. S7t 5G modelini geliştiren firma, böylelikle orta seviyedeki alternatif sayısını arttıracak. Resmi duyurusu yapılmayan akıllı telefon, Çinli bir telekomünikasyon firmasının resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon ile alakalı iki adet de görsel ortaya çıktı.

Orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak Vivo S7t 5G, Dimensity 820 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. 6.44 inçlik OLED ekranla piyasaya çıkacak akıllı telefonun parmak izi sensörü ekran altında yer alacak. İki adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 44 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açıdan oluşan bir kurulum bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazın arka tarafında üç adet kamera yer almakta. Bunlar sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olacak. Firmanın henüz tanıtmadığı akıllı telefon böylelikle resmi olarak ortaya çıktı. Bakalım cihaz orta seviyede beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.

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