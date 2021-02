Vivo S7t 5G Çin’de ortaya çıktı!

Nokia’nın özellikle giriş seviyesindeki yeni temsilcisi Nokia 1.4, uygun fiyatı ve Android Go işletim sistemiyle duyuruldu. Snapdragon 215 ile gelen telefonun, fiyatı 99 Euro.

Bir dönemin efsane telefon markası Nokia, akıllı telefonların yükselişiyle beraber sorunlar yaşamış ve piasadaki hakimiyetini kaybetmişti. Finli teknoloji markası, bundan birkaç yıl önce telefon departmanını HMD Global isimli bir şirkete satarak bu çatı altında ürünler çıkarmaya başladı. HMD ile oldukça başarılı işlere imza atan Nokia, şimdi de giriş seviyesi için yeni bir modelle geliyor. Nokia 1.4, akıllı telefonlardan çok fazla bir beklentisi olmayan kullanıcılar için uygun fiyatı ve makul özellikleri ile geliyor.

Nokia 1.4

Telefon, şirketin özellikle fiyatı önemseyen kullanıcılar için Android Go işletim sistemiyle piyasaya sürdüğü bir model. Android Go, düşük performanslı cihazların, sorunsuz bir deneyim yaşaması için tasarlanmış bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi sayesinde kullanıcılar telefonlarında daha hafif bir yazılım kullanarak, daha verimli kullanabiliyor. Özellikle Nokia 1.4 gibi zayıf modeller için bu durum oldukça önemli. Bunun dışında 6,5 inç HD+ çentikli bir tasarım ile gelen telefon; Qualcomm Snapdragon 215 işlemci kullanıyor. 16 GB, 32 GB, ve 64 GB şeklindeki üç depolama seçeneğine 1 GB, 2 GB ve 3 GB RAM eşlik ediyor. 8 MP + 2 MP arka kamera, 5 MP ön kamera bulunan model, 4G bağlantı destekliyor ve kutudan Android 10 Go ile çıkıyor. Batarya tarafında ise 4,000 mAh büyüklüğünde 5W şarj desteğine sahip. Batarya kapasitesi her ne kadar oldukça ideal olsa bile; 5W şarj yavaş kalacağından telefonu uzun süre şarjda bekletmeniz gerekebilir. Özellikle konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…

