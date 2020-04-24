Vivo S6 5G yeni renk seçeneği ile geliyor!

Vivo S6 5G, markanın”Streamer Secret” adını verdiği yeni renk seçeneği ile geliyor!

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Vivo S6 5G geçtiğimiz ay siyah, beyaz ve mavi modelleri ile tanıtılmıştı. Ardından Vivo, yeni modelinin renk seçeneklerine “Streamer Secret” adını verdiği yeni bir rengi eklemeye karar verdi. Yeni renk tasarımında; turuncu, mor ve mavi tonları arasındaki geçişler göze çarpıyor.

Vivo S6‘nın yeni rengi 30 Nisan itibari ile satışta olacak. Ancak yeni renk seçeneğinin hangi depolama ve hafıza donanım seçeneğine geleceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Vivo S6 modelinin özellikleri arasında 6.44inç AMOLED ekran, 48MP ana kamera, Exynos 980 çipset ve 4,500mAh batarya bulunuyor. Ayrıca Vivo S6, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor.