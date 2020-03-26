Vivo S6 5G, Geekbench’te görüntülendi!

Huawei, bugün internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi modelleri P40 ve P40 Pro’yu tanıttı. Yeni modeller, tam ekran deneyimini zirveye çıkaran şelale ekranı ve seramik kasa yapısıyla dikkat çekiyorlar.

İlginizi çekebilir: Huawei P40 Pro Premium’un kamera örnekleri sızdı!

reklam

Firmanın canlı olarak internet üzerinden lansmanın gerçeleştirdiği yeni amiral gemi modelleri P40, P40 Pro ve bu sene aileye yeni katılan P40 Pro Plus resmen tanıtılmış oldu.

FLEX OLED panel ile desteklenen yeni şelale ekran deneyimi

Huawei Mate 30 Pro ile birlikte yeni bir ekran tasarımı modeline gitmişti. Bu ekran modeli, ekranın kenarlarında bulunan alanın tamamen eğim alması ve neredeyse yan çerçevelerin ortadan kaybolması anlamına geliyordu. Bu dizayn dahilinde, ses tuşları telefondan kaldırılmıştı.

Mate 30 Pro’da gördüğümüz bu yeni tasarım anlayışı P40 ailesinde de devam ediyor. P40, P40 Pro ve aileye yeni katılan P40 Pro Plus modelinde şelale ekran yapısı aktif şekilde kullanılıyor. Bu ekranların boyutları sırasıyla 6.1 inç, 6.5 inç ve 6.7 inç olarak sıralanıyor. FLEX OLED adı verilen 6,58 inç 2640×1200 piksellik 90 Hz tazeleme oranı sunan panel kullanan P40 serisi, özel bir mavi ışık filtreleme sistemine sahip olarak geliyor. 19.8:9 görüntü formatını destekleyen özel panelde aynı zamanda Samsung ve Xiaomi gibi telefon üreticilerinden artık aşina olduğumuz kamera deliğini görüyoruz.

Firmanın iddialarına göre hem P40 Pro’da hem de P40 Pro +’da bulunan, kenar çerçeve yapısı iPhone 11 Pro Max modelinden daha ince tutulmuş. Üç cihazda da şirketin %30 daha hızlı çalıştığını belirttiği ekran altı parmak izi teknolojisine yer verilmiş.

Huawei P40 ailesi kamera özellikleriyle yine dikkat çekecek!

Uzun senelerden beri Almanya menşeili profesyonel kamera şirketi Leica ile çalışmayı devam eden şirket, P40 ailesinde de “Ultra Vision Leica Camera” adı verilen kamera kurulumu konumlandırılmış. Seri içerisinde bulunan üç telefonda da farklı kamera kurulumları tercih edilmiş. Tüm kamera özelliklerini sizler için aşağıda derledik;

P40 (Üçlü Leica Kamera): 3x optik telefoto kamera (OIS destekli f/2.4) + “Ultra Vision” geniş açı kamera (50MP f/1.9) + “Ultra Geniş” açı kamera (17 mm’lik 16 MP).

P40 Pro (Dörtlü Leica Kamera): “Ultra Geniş Sinematik” kamera (40 MP’lik f/1.8″) + “Ultra Vision” geniş açı kamera (OIS destekli 5o MP’lik f/1.9″) + 5x optik telefoto kamera ve derinlik sensörü.

P40 Pro Plus (Beşli Leica Kamera): 52 MP’lik f/1.8 geniş açı kamera (OIS destekli, f/1.28″) + PDAF destekli 10x periskobik telefoto kamera (100x dijital zoom) + PDAF destekli 3X optik zoom yapabilen 8 MP’lik telefoto kamera (PDAF destekli) + 40 MP’lik ultra geniş açı kamera (f/1.8, 18 mm) + TOF 3DF derinlik sensörü.

Firmanın lansmanda belirttiğine göre kullanılan periskobik telefoto kamera sensörü güncellendi. Artık dijital zoom ile yakınlaştırılan fotoğraflar çok daha net ve berrak olacak. Dünyanın en iyi periskobik telefoto sensörü olarak lanse edilen donanım ışığı önceki modellere nazaran %40 daha fazla absorbe edebiliyor.

Yapılan etkinlikte ön kamera özelliklerine de yer verildi. Özçekim kamerası olarak P40 Pro ve Pro Plus modelinde 32 MP f/2.2 odak açıklığına sahip kamera ile birlikte “Pro-Bokeh” adı verilen derinlik kamerası bulunuyor. P40’ta ise derinlik kamerasının bulunmadığını görüyoruz. Üç cihazda tüm ışık koşullarında çalışabilen yüz ile kilit açma, akıllı hareket kontrolleri ve yapay zeka destekli yüz doğruluk modu bulunuyor.

P40 serisinin tüm cihazları 5G destekli Kirin 990 kullanacak!

Huawei yeni nesil cihaz ailesinde kendi geliştirmiş olduğu Kirin 990 işlemci birimini kullanıyor. Aynı zamanda kullanılan bu yonga seti 5G destekli olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin lansman dahilinde iddia ettiğine göre piyasada rekabet oldukları Snapdragon 865’den çok daha güçlü.

P40 Serisi, verilerin 2400 Mbps’ye kadar aktarılmasına olanak tanıyan 160 MHz Wi-Fi 6 Plus teknolojisini de destekliyor. P40 Pro + hızlı ve güvenli şarj için endüstri lideri 40W kablosuz SuperCharge özelliğine de sahip. HUAWEI P40 Pro + ‘da yer alan yonga seti, 4-in-1 hibrid Supercool çözümü ile sağlanan soğutma performansı ile de performansını artırıyor.

Hafıza ve RAM seçeneklerinde ise 8GB RAM ve 256 GB’lık depolama kapasitesiyle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda hızlı veri aktarımı sağlayan UFS 3.0 teknolojisi de cihazda yerini bulmuş durumda.

Huawei P40 fiyatı ne kadar olacak?

Huawei P40 modeli 799 Euro, P40 Pro modeli 999 Euro ve P40 Pro Plus modeli ise şaşırtıcı şekilde yüksek olan 1399 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerlerini alacaklar.

Firma; üç parlak (buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah) ve iki mat (pembe altın ve gümüş buz) renk seçeneklerini P40 Pro ve P40 modellerinde kullanacak. Beyaz ve siyah seramik renk seçeneklerine sahip P40 +’da ise dayanıklılığı artırmak ve zaman içindeki yıpranmaların önüne geçmek için, fırınlanmış ve cilalanmış zarif bir nano teknoloji seramik arka panelle gelecek. Yeni amiral gemisi serinin, nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.