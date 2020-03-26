Akıllı Telefonlar
Vivo S6 5G, Geekbench’te görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde teaserı yayınlanan Vivo S6 5G, resmi olarak 31 Mart‘ta duyurulacak. Şimdi ise cihazın Geekbench testi sonuçları ortaya çıktı. Cihazda 5G ile entegre bir Exynos 980 yonga seti kullanılacak.
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Vivo S6 5G, Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?
Vivo S6 5G, tıpkı geçtiğimiz sene çıkardığı bazı cihazlardaki gibi bu cihazda da Exynos işlemci kullanıyor. Exynos 980 ve 5G destekli cihazın Geekbench skorları bize önemli veriler sağlıyor. Bunların en önemlisi yine yakın zamanda Vivo tarafından Geekbench‘ten geçen Vivo Z6 5G ile karşılaştırabilmemiz. Vivo Z6 5G, Snapdragon 765G işlemci ile Geekbench‘ten geçmişti. Exynos 980 işlemci, tek çekirdek skorunda Qualcomm Snapdragon 765G‘den daha iyi sonuçlar elde etti. Snapdragon 765G, 400-450 aralığında skor alırken Exynos 980, 694 skor aldı.
Çoklu çekirdek skoruna geldiğimizde iki işlemci de benzer sonuçlar verdi. Exynos 980 işlemci, çoklu çekirdekte 1847 skor aldı. Buradaki ilginç nokta, Snapdragon işlemcide 7nm‘lik EUV çekirdek diğer çekirdeklerden daha hızlı çalışıyor. Buna rağmen yeterli bir sonuç alamamış gibi gözüküyor. Exynos ise 8nm‘lik bir çekirdek tasarımına sahip ve iki büyük çekirdek aynı hızda çalışıyor. Samsung‘un çipinin avantajı Cortex-A77 mimarisi kullanıyor olması. Snapdragon işlemci ise %20 daha az performans gösteren Cortex-A76 mimarisi kullanıyor.
Geekbench skorları güç tüketimi hakkında bize bir bilgi vermiyor, bu yüzden iki cihaz da kullanım testine girmeden bir tahmin yapılamıyor. Vivo S6, Z6‘dan daha küçük bir batarya kullanacak ve değer olarak 4.390 mAh olacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme 5, kullanıcının cebindeyken alev aldı!
Realme 5, bu sefer üzücü bir olay ile gündeme geldi. Hindistan’da yaşayan Amit Rathi, bir süredir kullandığı Realme 5‘inin kendi kendine alev aldığını iddia etti.
Türkiye’de de resmi olarak satışa sunulan Realme 5, sahibinin cebindeyken alev aldı. Bir anda yanan telefon, talihsiz kullanıcının bacağında yanıklar oluşmasına neden oldu. Kullanıcı, bu tehlikeli olayı bacağındaki ufak yanıklarla atlattı.
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Olay anında yaşadıklarını anlatan Rathi, cebinde bir sıcaklık hissettiğini, ardından da telefonunun yandığını fark ettiğini söylüyor. Telefonu yere attıktan sonra yangının kendi kendine söndüğünü ifade eden Rathi, telefonunun adeta kömüre döndüğünü belirtiyor.
Yanan Realme 5 telefonunu Hindistan’daki yetkili servise götüren Rathi, önce telefonunun ücretsiz olarak değiştirileceğini belirten bir yanıt almış. Ancak Realme yetkilileri, alev alan telefonu incelediklerinde cihazın kullanıcı tarafından deforme edildiği ve pilin delindiğini tespit etmişler. Şirket, bu sebeple kullanıcıya cihazın değişimi için ürün bedelinin % 50‘sini talep etmiş.
Realme 5 özellikleri
- Boyutlar: 164,4×75,6×9,3 mm
- Ağırlık: 198 g
- 6,5 inç (1600×720 piksel) HD+ mini damla çentik ekran, Corning Gorilla Glass 3 koruma
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 + Adreno 610 GPU
- 3 GB RAM + 32 GB dahili depolama, 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama / 128 GB dahili depolama, 256GB’a kadar MicroSD desteği
- Çift SIM (nano + nano + microSD)
- Android 9.0 (Pie) tabanlı ColorOS 6.0
- 12 MP arka kamera , PDAF, LED flaş, EIS, 8 MP 118° ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü
- 13 MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, Micro USB
- 5.000 mAh batarya, 10 W şarj
Akıllı Telefonlar
Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro+ resmen tanıtıldı!
Huawei, bugün internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi modelleri P40 ve P40 Pro’yu tanıttı. Yeni modeller, tam ekran deneyimini zirveye çıkaran şelale ekranı ve seramik kasa yapısıyla dikkat çekiyorlar.
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Firmanın canlı olarak internet üzerinden lansmanın gerçeleştirdiği yeni amiral gemi modelleri P40, P40 Pro ve bu sene aileye yeni katılan P40 Pro Plus resmen tanıtılmış oldu.
FLEX OLED panel ile desteklenen yeni şelale ekran deneyimi
Huawei Mate 30 Pro ile birlikte yeni bir ekran tasarımı modeline gitmişti. Bu ekran modeli, ekranın kenarlarında bulunan alanın tamamen eğim alması ve neredeyse yan çerçevelerin ortadan kaybolması anlamına geliyordu. Bu dizayn dahilinde, ses tuşları telefondan kaldırılmıştı.
Mate 30 Pro’da gördüğümüz bu yeni tasarım anlayışı P40 ailesinde de devam ediyor. P40, P40 Pro ve aileye yeni katılan P40 Pro Plus modelinde şelale ekran yapısı aktif şekilde kullanılıyor. Bu ekranların boyutları sırasıyla 6.1 inç, 6.5 inç ve 6.7 inç olarak sıralanıyor. FLEX OLED adı verilen 6,58 inç 2640×1200 piksellik 90 Hz tazeleme oranı sunan panel kullanan P40 serisi, özel bir mavi ışık filtreleme sistemine sahip olarak geliyor. 19.8:9 görüntü formatını destekleyen özel panelde aynı zamanda Samsung ve Xiaomi gibi telefon üreticilerinden artık aşina olduğumuz kamera deliğini görüyoruz.
Firmanın iddialarına göre hem P40 Pro’da hem de P40 Pro +’da bulunan, kenar çerçeve yapısı iPhone 11 Pro Max modelinden daha ince tutulmuş. Üç cihazda da şirketin %30 daha hızlı çalıştığını belirttiği ekran altı parmak izi teknolojisine yer verilmiş.
Huawei P40 ailesi kamera özellikleriyle yine dikkat çekecek!
Uzun senelerden beri Almanya menşeili profesyonel kamera şirketi Leica ile çalışmayı devam eden şirket, P40 ailesinde de “Ultra Vision Leica Camera” adı verilen kamera kurulumu konumlandırılmış. Seri içerisinde bulunan üç telefonda da farklı kamera kurulumları tercih edilmiş. Tüm kamera özelliklerini sizler için aşağıda derledik;
P40 (Üçlü Leica Kamera): 3x optik telefoto kamera (OIS destekli f/2.4) + “Ultra Vision” geniş açı kamera (50MP f/1.9) + “Ultra Geniş” açı kamera (17 mm’lik 16 MP).
P40 Pro (Dörtlü Leica Kamera): “Ultra Geniş Sinematik” kamera (40 MP’lik f/1.8″) + “Ultra Vision” geniş açı kamera (OIS destekli 5o MP’lik f/1.9″) + 5x optik telefoto kamera ve derinlik sensörü.
P40 Pro Plus (Beşli Leica Kamera): 52 MP’lik f/1.8 geniş açı kamera (OIS destekli, f/1.28″) + PDAF destekli 10x periskobik telefoto kamera (100x dijital zoom) + PDAF destekli 3X optik zoom yapabilen 8 MP’lik telefoto kamera (PDAF destekli) + 40 MP’lik ultra geniş açı kamera (f/1.8, 18 mm) + TOF 3DF derinlik sensörü.
Firmanın lansmanda belirttiğine göre kullanılan periskobik telefoto kamera sensörü güncellendi. Artık dijital zoom ile yakınlaştırılan fotoğraflar çok daha net ve berrak olacak. Dünyanın en iyi periskobik telefoto sensörü olarak lanse edilen donanım ışığı önceki modellere nazaran %40 daha fazla absorbe edebiliyor.
Yapılan etkinlikte ön kamera özelliklerine de yer verildi. Özçekim kamerası olarak P40 Pro ve Pro Plus modelinde 32 MP f/2.2 odak açıklığına sahip kamera ile birlikte “Pro-Bokeh” adı verilen derinlik kamerası bulunuyor. P40’ta ise derinlik kamerasının bulunmadığını görüyoruz. Üç cihazda tüm ışık koşullarında çalışabilen yüz ile kilit açma, akıllı hareket kontrolleri ve yapay zeka destekli yüz doğruluk modu bulunuyor.
P40 serisinin tüm cihazları 5G destekli Kirin 990 kullanacak!
Huawei yeni nesil cihaz ailesinde kendi geliştirmiş olduğu Kirin 990 işlemci birimini kullanıyor. Aynı zamanda kullanılan bu yonga seti 5G destekli olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin lansman dahilinde iddia ettiğine göre piyasada rekabet oldukları Snapdragon 865’den çok daha güçlü.
P40 Serisi, verilerin 2400 Mbps’ye kadar aktarılmasına olanak tanıyan 160 MHz Wi-Fi 6 Plus teknolojisini de destekliyor. P40 Pro + hızlı ve güvenli şarj için endüstri lideri 40W kablosuz SuperCharge özelliğine de sahip. HUAWEI P40 Pro + ‘da yer alan yonga seti, 4-in-1 hibrid Supercool çözümü ile sağlanan soğutma performansı ile de performansını artırıyor.
Hafıza ve RAM seçeneklerinde ise 8GB RAM ve 256 GB’lık depolama kapasitesiyle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda hızlı veri aktarımı sağlayan UFS 3.0 teknolojisi de cihazda yerini bulmuş durumda.
Huawei P40 fiyatı ne kadar olacak?
Huawei P40 modeli 799 Euro, P40 Pro modeli 999 Euro ve P40 Pro Plus modeli ise şaşırtıcı şekilde yüksek olan 1399 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerlerini alacaklar.
Firma; üç parlak (buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah) ve iki mat (pembe altın ve gümüş buz) renk seçeneklerini P40 Pro ve P40 modellerinde kullanacak. Beyaz ve siyah seramik renk seçeneklerine sahip P40 +’da ise dayanıklılığı artırmak ve zaman içindeki yıpranmaların önüne geçmek için, fırınlanmış ve cilalanmış zarif bir nano teknoloji seramik arka panelle gelecek. Yeni amiral gemisi serinin, nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Çin’in sevilen fiyat odaklı markası Redmi ile fiyat performans oranı yüksek cihazlarıyla ülkemiz piyasasına giriş yapan Realme’nin akıllı telefonlarını sizler için karşılaştırdık. Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması yazımızda.
Ekran- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.
Realme 5 Pro modelinin sahip olduğu görüntüleme birimine baktığımızda, 6.3″ boyutunda 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü bir panel karşımıza çıkıyor. IPS LCD teknolojisine sahip olan panel üzerinde inç başına 409 piksel düşüyor. Ekranın kasaya oranı ise %83,6 seviyesinde. Realme bu ekran panelinin 450 nit parlaklık üretebildiğini söylüyor. Realme 5 Pro, ekran koruma teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass 3+’yı kullanıyor.
Performans- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor. Depolama seçenekleri UFS 2.1 teknolojisine sahip.
Realme 5 Pro da işlem gücünü Qualcomm’un yeni orta seviye işlemci ailesinde bulunan Snapdragon 712’den alıyor. Söz konusu işlemci 2 adet 2.3 GHz hızında çalışabilen Kryo 360 Gold performans çekirdeğine ve 6 adet 1.7 GHz hızında çalışabilen Kryo 360 Silver güç tasarruf çekirdeğine sahip. Grafik kartı tarafında Adreno 616 grafik yongası platforma gücünü veriyor. Realme 5 Pro’nun 4 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunurken, 6 GB RAM ile sadece 64 GB depolama kapasiteli bir versiyonu bulunuyor. Daha fazla RAM ve depolama kapasitesi isteyen kullanıcılar ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyona yönelmek zorunda.
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Kamera- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Realme 5 Pro da rakibi ile aynı şekilde dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip sensör cihazda yerini almış. Bu sensöre 8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı lensi ve 2 adet 2 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklıklı makro ve derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Cihazın 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve ekran üzerindeki çentik içinde yer alıyor. Realme 5 Pro’nun arka kamerası ile 4K 30 FPS videolar çekmek mümkün iken ön kamera 1080p 30 FPS video çekimlerini destekliyor.