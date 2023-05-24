Vivo S17e bugün şirketin web sitesinde sessizce satışa sunuldu. S17 serisinin tamamı henüz duyurulmadı, ancak raporlar lansmanın resmi olarak tam bir hafta sonra, 31 Mayıs’ta gerçekleşeceği yönünde. Vivo’nun yeni canavarı, amiral gemilerine taş çıkartan ekranı ve güçlü özellikleriyle çok dikkat çekiyor. İşte karşınızda Vivo S17e!

Dimensity 7200, 10 Bit AMOLED Ekran ve Dahası!

Vivo S17e’nin ön tarafında, 10 bit renk desteği sunan 6,78 inç boyutlu devasa bir AMOLED ekran bulunuyor. 1080p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, son yıllarda tanıtılan amiral gemisi akıllı telefonlara benzer bir deneyim vadediyor.

Ekranın kavisli olduğunu da söylemekte fayda var. Biyometrik güvenlik önlemi olarak ekranın alt kısmında bir parmak izi tarayıcısı bulunurken, üst kısımda 16 MP selfie kamerası için bir delik yer alıyor.

Arka tarafta, 64 MP ana kamera ve portre çekimlerinde arka plan bulanıklığı sağlayan 2 MP yardımcı bir kamera bulunuyor. Bu sayede Vivo S17e ile çok daha etkileyici fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Cihazda yapay zeka destekli kamera modlarına da yer verilmiş. Vivo’nun yeni canavarı, gücünü Dimensity 7200’den alıyor. MediaTek’in orta seviye odaklı bu yonga seti, sunduğu güç verimliliğiyle öne çıkıyor. Bu yonga setine, 8/12 GB bellek ve 128/256 GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. Vivo’nun cömert özellikler sunduğunu görüyoruz. Telefon, USB-C bağlantı noktasının altında yer alan 4.600 mAh batarya üzerinden 66W hızlı şarjı destekliyor. OriginOS 3 üzerinde çalışan telefon, Android 13’ü temel alıyor ve Wi-Fi 6 ve 5G bağlantılarını destekliyor. Vivo S17e, Altın, Mavi ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Altın ve mavi renk seçenekleri, yeni geliştirilen üç katmanlı kaplama teknolojisiyle dikkat çekiyor. Telefon şu anda satışa sunulmuş durumda. 8/128 GB bellek konfigürasyonu 300 dolar fiyata sahip. 8/256 GB seçeneği 325 dolar ve 12/256 GB sürümü ise 355 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Vivo S17e sessizce piyasaya sürüldü ve resmi seri lansmanı 31 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. S serisinin e telefonları genellikle Çin dışında piyasaya sürülmese de, uluslararası pazar için muhtemelen V serisinin bir parçası olarak çıkacak olan S17 ve S17 Pro modelleri için gözlerimizi açık tutacağız. İlginizi Çekebilir: Vivo Y02T Özellikleri Sızdırıldı! Giriş Seviyeye Yeni Kan Geldi! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo S17e nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!