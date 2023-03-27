Vivo’nun Nisan ayı içerisinde Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip gibi katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. TheTechOutlook tarafından hazırlanan bir habere göre de şirket, Vivo S17 serisi akıllı telefonlarını 2023’ün üçüncü çeyreğinde Çin’de tanıtacak. TheTechOutlook, lansmandan çok önce akıllı telefonlar hakkında birçok özelliği sızdırdı.

Rapora göre Vivo S17 üç akıllı telefondan oluşacak:

Vivo S17 (V2283A)

Vivo S17 Pro (V2284A)

Vivo S17e (V2285A)

Raporda üç telefonun özelliği de ayrı ayrı belirtilmemiş. Rapora göre serideki üç telefon da kavisli kenarlara ve renk değiştiren bir arka panele sahip olacak.

Ekran tarafında üç akıllı telefonun da benzer ekranlara sahip olacağı düşünülüyor. Rapora göre ise üç akıllı telefonda da Super AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

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Vivo S17 serisi kaputun altında henüz ismi bilinmeyen bir yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine ise 8 GB RAM veya 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolama veya 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Rapora göre Vivo S17 Pro’nun bu varyantların yanında 16 GB RAM’e sahip bir varyant ile geleceği de söyleniyor.

Kamera tarafında ise Vivo S17 serisinin üç akıllı telefonu da OIS destekli bir ana kameraya sahip olacak. Bunun dışında kameralar hakkında bilgi bulunmuyor.

Şimdilik Vivo S17 serisi hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.