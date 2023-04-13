Vivo‘nun Vivo S17e, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro üzerinde çalışırken, lansman öncesinde yonga seti detayları açıklandı. Bu cihazlar, Aralık 2022’de piyasaya sürülen Vivo S16e, S16 ve S16 Pro’nun yerini alacak. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir rapor, model numaraları ve bazı teknik özellikler de dahil olmak üzere yaklaşan akıllı telefonlar hakkında bazı ayrıntıları ortaya çıkardı. Ancak, duyumcu Wisdom Pikachu’nun yeni bir Weibo gönderisi, S17 üçlüsüne güç verecek yonga setlerine ve beklenen lansman zaman dilimine daha fazla ışık tuttu.

Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Vivo S17 serisinin Mayıs ayında bir noktada duyurulması bekleniyor. Bu nedenle, gelişinin Çin’de 18 Haziran civarında düzenlenecek olan 618 çevrimiçi alışveriş festivaline denk gelmesi bekleniyor.

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Aynı şekilde Oppo’nun Reno 10 serisini mayıs ayında Çin’de duyurması beklenirken. Pikachu, yaklaşmakta olan Vivo S17’nin Reno 10 serisine rakip olacağını iddia etti.

Weibo gönderisinde, ipucu veren kişi ayrıca Snapdragon 778G, Dimensity 8200 ve Snapdragon 8+ Gen 1 gibi üç yonga setinden bahsetti. Bu yonga setleri Vivo S17e, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro’ya güç verebilir. İlginç bir şekilde, OPPO Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+’nın da sırasıyla SD778G, D8200 ve SD8+G1 ile donatılacağı söyleniyor.

Bu ayın başlarında ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre, Vivo S17e, S17 ve S17 Pro sırasıyla V2285A, V2283A ve V2284A model numaralarına sahip. Ayrıca Vivo S17 serisinin kavisli kenarlara sahip bir AMOLED ekran, renk değiştiren bir arka kabuk ve OIS destekli bir ana kamera gibi ortak özelliklere sahip olacağı ortaya çıktı. S17 serisi 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı gibi RAM ve depolama seçenekleriyle gelecek. Ek olarak, S17 Pro’nun daha zorlu ihtiyaçları olan kullanıcılara hitap eden 16 GB RAM varyantına sahip olması bekleniyor.