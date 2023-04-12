Realme markasının, Realme 10 serisinin farklı pazarlarda piyasaya sürülmesinin ardından odağını Realme 11 serise çevirmiş durumda. Kısa bir süre önce Realme 11 Pro Plus 5G’nin IMEI veritabanında görüldüğünü bildirmiştik. Şimdi de Realme 11 Pro ve 11 Pro Plus, Çin’in 3C sertifika platformunda ortaya çıktı.

Realme 11 Pro’nun Çin’in 3C sertifikasyonundaki model numarası RMX3770 olarak belirlendi ve maksimum şarj hızı 67W olarak görülüyor. Bu, 33W şarj gücüne sahip Realme 10 Pro’ya göre önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada, Realme 11 Pro Plus 5G’nin Çin’in 3C listesinde IMEI veritabanına kıyasla farklı bir model numarasına (RMX3740) sahip olması, bunların Çin ve küresel pazar için farklı varyantlar olabileceğini gösteriyor. Realme 11 Pro Plus 5G’nin, Realme 10 Pro Plus’ın 67W şarj kapasitesine göre büyük bir yükseltme olan 100W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Realme 11 Pro, 11 Pro Plus’ın özellikleri (beklenen)

Son TENAA listesine göre, Realme 11 Pro’nun 4.780mAh bataryaya (5.000mAh batarya olarak pazarlanabilir) sahip olması beklenirken, Realme 11 Pro Plus 5G 4.680mAh batarya ile gelecek. Her iki telefonun da kavisli ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olması muhtemel. Yonga seti detayları henüz açıklanmadı, ancak 2.6GHz saat hızına sahip olması ve 16GB RAM ve 256GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

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Realme 11 Pro ve 11 Pro+ 5G’nin önceden yüklenmiş Android 13 ile çıkış yapması beklenirken, Standart Pro modelinin arka tarafında 100/108MP birincil kamera ve 2MP ikincil lens içeren çift kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca 16MP ön kameraya sahip olduğu da söyleniyor. Bu arada, Realme 11 Pro Plus muhtemelen 200MP ana kamera sensörüne, 8MP ultra geniş kameraya ve 2MP makro sensöre sahip olacak. Ön taraftaise 16MP kameraya sahip olması bekleniyor.