Vivo uzunca bir süredir Vivo S17 serisi üzerinde çalışıyor. Sızdırılan bilgilere göre Vivo S17 serisi üç farklı akıllı telefondan oluşacak:

Vivo S17e

Vivo S17

Vivo S17 Pro

Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo S17 Pro 3C sertifikası alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

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1 Haziran’da piyasaya sürülmesi beklenen Vivo S17 Pro, V2284A model numarasıyla 3C sertifikasyon veri tabanında göründü. 3C sertifikasına göre akıllı telefon 80W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Bir önceki nesilde 66W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyordu.

Bundan önceki sızıntılara göre Vivo S17 Pro, 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Vivo S17 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 80W kablolu hızlı şarj destekli bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Vivo S17 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50MP çözünürlüğünde Sony IMX766V ana kamera sensörü karşılayacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2x optik zoom yapabilen 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX663 sensör eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için bir ön kamera bulunacak.