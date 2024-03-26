Samsung, sessiz sedasız olarak yenilenmiş Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelini duyurdu. Bu yeni model, Samsung’un Romanya web sitesinde ansızın ortaya çıktı ve 2022 versiyonunun yerini alacak. İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen orijinal S6 Lite’ın ardılı olan bu güncellenmiş sürüm, önceki modelle aynı özelliklere sahip olmakla birlikte bazı yeniliklerle geliyor.

Yenilenen Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), geniş çerçevelerle çevrili 10,6 inçlik aynı ekranı koruyor. WUXGA çözünürlüğü sunan bu ekran, S-Pen ile uyumlu ve kullanıcıların yaratıcılığını ve üretkenliğini artırmaya devam ediyor. Cihazın arka yüzünde tek bir 8MP kamera sensörü bulunurken, ön tarafta ise 5MP selfie kamerası yer alıyor. Ayrıca, tablet, AKG ayarlı çift hoparlör ve Dolby Atmos desteğiyle donatılmış durumda, böylece kullanıcılar daha etkileyici bir ses deneyimi yaşayabiliyorlar.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), performansını artırmak için kaputunun altında belirtilmemiş bir sekiz çekirdekli işlemci barındırıyor. Bu işlemcinin, 2,4 GHz ve 2 GHz hızlarında çalışan çekirdekleri bulunuyor ve raporlara göre Exynos 1280 işlemciyi barındırıyor. Tablet, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneğiyle ve 4 GB RAM ile sunuluyor. Ayrıca, ek depolama gereksinimlerini karşılamak için microSD kart yuvası da mevcut.

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Galaxy Tab S6 Lite (2024), iddia edilen 7.040mAh pil ünitesiyle 14 saate kadar pil ömrü sunuyor ve böylece kullanıcıların daha uzun süre tabletlerini kullanmalarını sağlıyor. Yazılım açısından, cihaz Android 14 işletim sistemi tabanlı OneUI 6.1 ile birlikte kutudan çıkıyor ve Samsung DeX, Knox gibi özellikleriyle donatılmış durumda.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), hem WiFi hem de LTE versiyonlarıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Oxford Gri, Nane ve Şifon Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Ancak, tabletin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.