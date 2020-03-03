Akıllı Telefonlar
Vivo NEX 3S 5G, 10 Mart’ta resmi olarak tanıtılıyor
Çinli telefon üreticisi, bugün yaptığı açıklama ile şirketin yeni amiral modeli Vivo NEX 3S 5G için resmi lansman tarihini duyurdu. Buna göre yeni amiral model, 10 Mart tarihinde Çin‘de çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılacak. Yeni amiral modelin selefi NEX 3 ile neredeyse aynı olması bekleniyor. Ancak işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865 ile alacak telefon, 5G desteğini de bünyesinde bulunduracak.
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Vivo‘nun 10 Mart‘ta gerçekleştireceği çevrim içi etkinlik, aynı zamanda bir artırılmış gerçeklik (augmented reality) konseptinde olacak. Şirket, gerçekleştireceği canlı yayın ile Vivo NEX 3S 5G amiral modeline ait görüntülere ve teknik özelliklere yer verecek. Telefon tamamen yükseltilmiş 5G performansına ek olarak, yapay zeka, ekran ve görüntüleme gibi en yeni deneyimleri de kullanıcılara sunacak.
Vivo NEX 3S 5G, TENAA’da ortaya çıkan sertifikasyon görüntülerinde NEX 3 ile benzerlikler taşıyor
Telefona ait sertifikasyon görüntüleri turuncu bir tasarım kullanıldığını ve modelin görünüşünün selefi NEX 3 ile benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Buna göre yeni amiral model, 6.89 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2256 çözünürlüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak.
Telefon işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865‘ten alacak ve performansı 8 GB RAM ile desteklenecek. 4250 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.
Telefon kamera kısmında arkada bir üçlü kamera sistemini ve önde bir adet selfie kamerasını bünyesinde bulunduracak. Buna göre 16 MP‘lik selfie kamerasına arkada 64 MP ana kamera ve 13 MP‘lik iki farklı kamera eşlik edecek. 13 MP‘lik kameraların telefoto ve ultra geniş açılı kamera olması bekleniyor.
V1950A kodlu ve NEX 3S 5G olduğuna inanılan bir Vivo akıllı telefon, geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı. Testlerde kullanılan Snapdragon 865, 8 GB RAM ve Android 10 işletim sistemi gibi özellikler bu bağlamda TENAA‘da ortaya çıkan sertifikasyon bilgileriyle de örtüşüyor.
Vivo‘nun yeni amiral modeli, 10 Mart tarihinde Çin‘de yapılacak çevrim içi etkinlik ile tanıtılacak. Telefona ait görüntüler ile birlikte tüm teknik detayları, resmi lansman sonrası sizlere tekrardan iletiyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21 modelinin tasarımı belli oldu
Samsung Galaxy A21 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Şirket, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına yeni bir ürün daha kazandırıyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandığı yeni Galaxy A serisi modeli Galaxy A21 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Galaxy A20’nin yerini alacak telefon, bir önceki modele göre daha büyük bir ön kamera ile birlikte gelecek.
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Parmak izi sensörü arkasında yer alan Samsung Galaxy A21, alt çerçevesi oldukça kalın olduğunu söylemek gerekiyor. Güç ve ses düğmelerinin sağ tarafta yer aldığı telefonda, USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Şimdilik sadece siyah renkte gördüğümüz telefon, dörtlü arka kamera sistemi üstüne kurulmuş.
Arkasında dörtlü kamera sistemine sahip olan Galaxy A21’in henüz bu kameraların hangi özelliklere sahip olduğu bilinmiyor. Ancak kameralarının ultra geniş açı, geniş açı, telefoto ve makro kameralar olacağı düşünülüyor.
HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile birlikte gelecek olan Galaxy A21 modelinin işlemci tarafında ise Exynos 7904 işlemcisi yer alacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelecek olan Galaxy A21 modelinin 4.000 mAh kapasiteli bir bataryası olacak.
Samsung Galaxy A21, ilk olarak ABD pazarında yerini alacak. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Galaxy A21 modelinin uygun fiyatlı olacağı biliniyor olsa da modelin ne zaman tanıtılacağı ve Türkiye fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi geri çekildi!
Xiaomi Mi A3 için uzun zamandır beklenen Android 10 güncellemesi yayınladı. Fakat, Mi A3 kullanıcıları bu duruma sevinemeden maalesef ki güncelleme geri çekildi.
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Xiaomi’nin A serisi cihazları uygun fiyatıyla ve Android One platformunda bulunan ürünler olması sebebiyle göz dolduran cihazlar olma yolunda ilerliyorlardı. Firma da, vaatlerinde hızlı güncellemeler ve saf Android’in gücüne dayanarak kullanıcıları etkilemeye çalışıyordu.
Peki, gerçekten Android One platformu çıktığı ilk günlerdeki rağbeti hala görebiliyor mu? Cevap, maalesef ki hayır. Çünkü, Android One platformu içerisinde bulunan uygun fiyatıyla kullanıcıların cebini yakmayan cihazlar artık isteneni veremiyor. Çıkarıldığı günlerde her zaman en hızlı güncellemeyi alacak dedikleri akıllı telefon modelleri bir türlü o güncellemeleri alamıyorlar.
Xiaomi bildiğiniz gibi Çin içerisinde merkezi bulunan ve faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerinden biri. Geçtiğimiz aylar itibariyle dünyayı da etkisine alan Koronavirüs salgının etkisiyle ülke içerisindeki tüm üretim durmuş. İnsanlar işlerine gitmekte güçlük yaşamışlardı. Bundan dolayıdır ki yazılım geliştirme süreçleri de bu durumdan etkilendi.
Xiaomi Mi A3’e gelen Android 10’da parmak izi ve kamera çalışmıyor!
Firma, Android One platformu içerisinde bulunan Mi A3 için güncellemenin Koronavirüs yüzünden aksadığını ve yakın zamanda yayınlanacağı belirtmişti. Keza öyle de oldu, güncellemenin dağıtımı dün itibariyle başlamıştı. 1.3 GB boyuta sahip yazılım yükseltmesinin sürüm notlarını okuduğumuzda birçok değişikliğin uygulandığını açıkça görebiliyoruz.
Başlıca; Karanlık Tema desteği, yeni gezinti seçenekleri ve gizlilik kontrolleri yeni Android sürümüyle gelen değişiklikler içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar, gelen yazılımı cihazlarına kurdular ve daha sonra çeşitli sorunlar yaşamaya başladılar.
Bunlar, cihazın kendi kendini tekrar başlatması, parmak izi sensörlerinin çalışmaması, kamera uygulamasının çökmesi gibi gerçekten ciddi problemlerdi. Açıkçası, Xiaomi gibi dev bir şirketin böylesine amatör bir güncelleme yayınlaması insanları şaşırtmışa benziyor.
Android One projesinin sonu mu geliyor?
Birçok Xiaomi kullanıcısı, bu sıkıntılardan sonra forumlarda dert yanmaya başladılar. Firma da yayınlamış olduğu Android 10 yükseltmesinin dağıtımını durdurma kararı aldı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, güncellemede var olan sıkıntılar giderilecek ve dağıtım süreci devam edecektir.
Ama insanların Android One ekosistemine olan güveni çoktan sarsıldı bile. Günümüzde orta seviye cihazların piyasada artmasıyla birlikte Android One platformuna olan ihtiyaç da azalmışa benziyor. Bu da akıllara, Android One projesinin sonlandırılma ihtimalini akıllara getiriliyor.
Ülkemizde, Google ile antlaşması bulunan General Mobile’ın da anlaşmasının fes edildiğini ve en son duyurdukları akıllı cihazlarında Android One ekosistemini kullanmadıklarını görmüştük.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G, 12 Mart’ta geliyor!
Nubia Red Magic 5G, 12 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket resmi olarak lansman tarihini doğruladı. 144 Hz ekranı olan telefona AnTuTu testi yapıldı ve cihaz, AnTuTu testinde bir rekora imza attı.
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Nubia Red Magic 5G, AnTuTu testinden kaç puan aldı?
Sosyal medyadaki resmi hesaplara göre, cihazın 5G modemle eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağı ve Android 10 ile geleceği biliniyordu. Hafta sonu ise Nubia Red Magic 5G’nin 15.000 rpm‘ye kadar çıkabilen yeni bir soğutma sistemi ile geleceğini öğrendik. Dahili sıcaklığın düşürülmesi, donanımın daha iyi bir performans göstermesini sağlar. Bu nedenle telefon AnTuTu‘da rekor bir puan olan 633.000 puana ulaştı.
Nubia CEO‘su Ni Fei, uzun bir yazıda yeni fanın neden bu kadar özel olduğunu açıklamıştı. Sıvı soğutmanın iç kısımları serin tutmak için yeterli olmadığını ve bu yüzden Nubia‘nın Red Magic 3 gibi gerçek dönen bir fana sahip olacağını iddia etti. AnTuTu sonucu tam olarak 633.724 olarak ölçüldü. Bunun sebebi tamamen soğutucu ile ilgili değil, aynı zamanda 16 GB LPDDR5 RAM ile de alakalı.
Nubia Red Magic 3 ve Nubia Red Magic 3S geleneğinden devam edecek olan Nubia Red Magic 5G‘nin, kullanıcıya oldukça performanslı bir deneyim sunacağı tahmin ediliyor.