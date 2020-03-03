Vivo NEX 3S 5G, 10 Mart’ta resmi olarak tanıtılıyor

Çinli telefon üreticisi, bugün yaptığı açıklama ile şirketin yeni amiral modeli Vivo NEX 3S 5G için resmi lansman tarihini duyurdu. Buna göre yeni amiral model, 10 Mart tarihinde Çin‘de çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılacak. Yeni amiral modelin selefi NEX 3 ile neredeyse aynı olması bekleniyor. Ancak işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865 ile alacak telefon, 5G desteğini de bünyesinde bulunduracak.

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Vivo‘nun 10 Mart‘ta gerçekleştireceği çevrim içi etkinlik, aynı zamanda bir artırılmış gerçeklik (augmented reality) konseptinde olacak. Şirket, gerçekleştireceği canlı yayın ile Vivo NEX 3S 5G amiral modeline ait görüntülere ve teknik özelliklere yer verecek. Telefon tamamen yükseltilmiş 5G performansına ek olarak, yapay zeka, ekran ve görüntüleme gibi en yeni deneyimleri de kullanıcılara sunacak.

Vivo NEX 3S 5G, TENAA’da ortaya çıkan sertifikasyon görüntülerinde NEX 3 ile benzerlikler taşıyor

Telefona ait sertifikasyon görüntüleri turuncu bir tasarım kullanıldığını ve modelin görünüşünün selefi NEX 3 ile benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Buna göre yeni amiral model, 6.89 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2256 çözünürlüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak.

Telefon işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865‘ten alacak ve performansı 8 GB RAM ile desteklenecek. 4250 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Telefon kamera kısmında arkada bir üçlü kamera sistemini ve önde bir adet selfie kamerasını bünyesinde bulunduracak. Buna göre 16 MP‘lik selfie kamerasına arkada 64 MP ana kamera ve 13 MP‘lik iki farklı kamera eşlik edecek. 13 MP‘lik kameraların telefoto ve ultra geniş açılı kamera olması bekleniyor.

V1950A kodlu ve NEX 3S 5G olduğuna inanılan bir Vivo akıllı telefon, geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı. Testlerde kullanılan Snapdragon 865, 8 GB RAM ve Android 10 işletim sistemi gibi özellikler bu bağlamda TENAA‘da ortaya çıkan sertifikasyon bilgileriyle de örtüşüyor.

Vivo‘nun yeni amiral modeli, 10 Mart tarihinde Çin‘de yapılacak çevrim içi etkinlik ile tanıtılacak. Telefona ait görüntüler ile birlikte tüm teknik detayları, resmi lansman sonrası sizlere tekrardan iletiyor olacağız.