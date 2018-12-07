Vivo NEX 2 10 GB RAM’le gelecek!

Vivo NEX 2 10 GB RAM ve Snapdragon 845 işlemcisiyle gelecek. Bu bilgiler Geekbench uygulaması sayesinde ortaya çıktı. Uygulamada vivo V1821A kod adıyla listelenen telefonun NEX 2 olması bekleniyor.

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Vivo NEX 2 özellikleri

Anroid 9 Pie, işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan NEX 2, üç arka kamerayla gelecek. Ana kamerası f/1.3 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu, şu ana kadar akıllı telefonlarda kullanılan en büyük diyafram açıklığı değeri. Bu sayede gece çekimlerinde daha iyi sonuçlar alınabilineceğini tahmin etmek zor değil.

Çift ekranlı NEX 2’nin ahizesinin 6.59 inçlik ana ekranın içine gömülü olması bekleniyor. Bu teknoloji ilk vivo NEX’te de kullanılmıştı. Cihazın 5.5 inçlik ikinci ekranı ise ana ekrandan bağımsız bir şekilde çalışacak. İkinci ekranının kapladığı alan yüzünden NEX 2’nin rakiplerine göre daha ufak bir bataryaya sahip olması bekleniyor.