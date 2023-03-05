Bilmeyenler için Bugün, yani 5 Mart Dünya İşitme Günü olarak anılıyor. Çin merkezli teknoloji devi Vivo bu özel gün için, konuşmayı gerçek zamanlı olarak işaret diline ve metne dönüştürebilen yeni bir İşaret Dili Tercümanı uygulamasını kullanıcılara sundu.

Lansmanda verilen bilgilere göre, Vivo’nun işaret dili tercümanı uygulamasının yardımıyla, işitme engelli kişiler yalnızca aile ve arkadaşlarıyla daha etkili iletişim kurmakla kalmayacak. Aynı zamanda yemek sipariş edebilecek ve daha rahat alışveriş yapabilecek. Konuşmadan metne, metinden konuşmaya, metinden işaret diline ve işaret dilinden metne gibi çeşitli işlevlerini kolayca kullanabilecek. Bununla kalmayan uygulama insanlar tarafından kullanılan işaret dili hareketlerini metne veya konuşma diline çevirebilecek ve işaret dilini bilmeyen kullanıcıların işitme engelli insanlarla iletişim kurması için yeni bir yol olacak.

Vivo Tarafından Geliştirilen Yeni Uygulamanın Arkasında Ne Yatıyor?

Tabii ki Vivo, bu tür uygulamaları geliştirmek adına çalışmalar yürüten ilk şirket değil. İşaret dili tanıma teknolojisi, sınırlı bir alanda parmak eklem hareketlerini doğru bir şekilde izlemek, yönlerini ve hareket yörüngelerini tespit etmek, işaret dilinin benzersiz gramer sırası ve atlanmış ifadeleriyle başa çıkmak ve benzer görünümlü işaret dili hareketlerini ayırt etmek gibi yıllar boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmıştı. Ancak Çinli şirket bahsedilen bu sorunlarla başa çıktı ve oldukça işlevsel bir uygulamanın çıkışında başrolü oynadı.

Her ne kadar başrol için Vivo ismini kullansak da yılladır işitme teknoloji konusunda çalışmalar yürüten OrginOS ekibi yeni uygulamanın çalışmasında ki en büyük etken. Ekip uzun bir süredir tüm zorlukların üstesinden başarıyla geldi ve işaret dili tanıma teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydetti. Ekibin Vivo ile beraber geliştirdiği Sign Language Interpreter uygulaması halihazırda 1.200 işaret dili kelimesini tanıyabiliyor ve bu da %80‘in üzerinde bir doğruluk oranına tekabül ediyor.

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Gelecekte, OriginOS geliştirme ekibi uygulama üzerinde çalışmaya ve doğruluğunu artırmaya devam edecek. İşaret dili tanıma özelliğini Çince dilinin 10.000 kelimesini tanıyacak şekilde yükseltmeye ve çeviri işlevini daha fazla kullanım senaryosu için optimize etmeyi planlıyor.