Vivo iQOO Z1, 3C sertifikası aldı!

MediaTek ve Vivo hakkında son birkaç gündür yeni bir ortaklık söylentisi dolaşıyordu. Bugün ise ortaya çıkan bilgiler bunu doğrular nitelikte. Dimensity 1000+ yonga setinin duyurulmasının ardından şirketin marka elçisi tarafından bu yonga setinin yeni telefonlarında kullanılacağı söylendi. Bunun ardından sadece birkaç saat sonra V1986A model numarası taşıyan gizemli bir Vivo telefon 3C sertifikasında görüntülendi. Bu gizemli telefonun Vivo iQOO Z1 olduğu ise eldeki veriler ile ortaya çıktı.

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Vivo iQOO Z1 hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?

Vivo iQOO Z1, ortaya sürülen bu sertifika belgesinin ardından yakın zamanda piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Belge, telefondaki 5G desteğinin yanı sıra 44W değerinde hızlı şarjı onaylıyor. Bununla birlikte iQOO Z1 hakkında varsayım yapmak için Dimensity 1000+ yonga setinin bilinen bazı özelliklerine de sahibiz.

iQOO Z1, 5G Ultrasave güç tasarrufu teknolojisi ile birlikte gelecek. Ayrıca telefon, HyperEngine oyun optimizasyonunu da ek bir özellik olarak bulunduracak. Her iQOO markalı telefonda olduğu gibi bunda da özel oyun optimizasyonu ve soğutma sistemi bulunacak. MediaTek Dimensity 1000+ ile birlikte cihazın 144 Hz’e kadar ekran tazeleme hızını destekleyeceğini de söyleyebiliriz. Aynı şekilde Dimensity 1000+ sayesinde HDR10+ ve Mira Vision desteği de telefonda bulunacak. Her ne kadar cihaz hakkında resmi bir onay olmasa da ortaya çıkan belge bu özellikleri doğruluyor.