Akıllı Telefonlar
Realme, yeni 6000 mAh pilini sertifikalandırdı!
Geçtiğimiz günlerde Realme 6i ile birlikte 5000 mAh pil kapasiteli telefonunu piyasaya çıkaran firma, bugün 6000 mAh kapasiteli pilini sertifikalandırdı. Realme, pil konusunda bu pil değeri ile oldukça büyük bir adım attı.
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Realme, hangi firmadan bu sertifikayı aldı?
Realme, BLP793 pil paketi için TUV sertifikasına başvurdu ve bu başvuru onaylandı. Sertika onayının hemen ardından sertifika yetkilisi firma, elindeki görselleri paylaştı. Şimdi ise bu pilin hangi telefonlarda kullanılacağı merak edilen sorular arasında bulunuyor. Tahmin edilene göre kısa süre içinde çıkması beklenen Narzo 10 serisinde bu piller kullanılacak. Zaten Narzo 10 serisinin 6i’nin yeniden markalanmış bir sürümü olduğu iddia ediliyor. Şirket bu yeni pili kullanıp diğer benzer özellikler ile Narzo 10 serisini kullanıcılara sunabilir.
Narzo 10 serisinden Narzo 10A‘nın da Realme‘nin C3 modeli ile aynı olacağı tartışılıyor. Yani firma, 5000 mAh pil kapasitesine sahip cihazlarını 6000 mAh olarak güncelleyip yeniden piyasaya sürebilir. Bu tahminlerin haricinde şirketin 60x zoom kabiliyetine sahip yeni bir Realme X3 telefonu piyasaya çıkaracağı biliniyor. X3 Superzoom‘un sadece 4.200 mAh pil kapasitesine sahip olduğu söylentileri geziniyor. Eğer bu telefonda da kullanılmaz ise son tahmin olarak X3‘ün Snapdragon 865 yonga setli Pro varyasyonunda bu pil kullanılabilir. Bu konuda en kısa sürede yeni bilgiler ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Z1, 3C sertifikası aldı!
MediaTek ve Vivo hakkında son birkaç gündür yeni bir ortaklık söylentisi dolaşıyordu. Bugün ise ortaya çıkan bilgiler bunu doğrular nitelikte. Dimensity 1000+ yonga setinin duyurulmasının ardından şirketin marka elçisi tarafından bu yonga setinin yeni telefonlarında kullanılacağı söylendi. Bunun ardından sadece birkaç saat sonra V1986A model numarası taşıyan gizemli bir Vivo telefon 3C sertifikasında görüntülendi. Bu gizemli telefonun Vivo iQOO Z1 olduğu ise eldeki veriler ile ortaya çıktı.
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Vivo iQOO Z1 hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?
Vivo iQOO Z1, ortaya sürülen bu sertifika belgesinin ardından yakın zamanda piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Belge, telefondaki 5G desteğinin yanı sıra 44W değerinde hızlı şarjı onaylıyor. Bununla birlikte iQOO Z1 hakkında varsayım yapmak için Dimensity 1000+ yonga setinin bilinen bazı özelliklerine de sahibiz.
iQOO Z1, 5G Ultrasave güç tasarrufu teknolojisi ile birlikte gelecek. Ayrıca telefon, HyperEngine oyun optimizasyonunu da ek bir özellik olarak bulunduracak. Her iQOO markalı telefonda olduğu gibi bunda da özel oyun optimizasyonu ve soğutma sistemi bulunacak. MediaTek Dimensity 1000+ ile birlikte cihazın 144 Hz’e kadar ekran tazeleme hızını destekleyeceğini de söyleyebiliriz. Aynı şekilde Dimensity 1000+ sayesinde HDR10+ ve Mira Vision desteği de telefonda bulunacak. Her ne kadar cihaz hakkında resmi bir onay olmasa da ortaya çıkan belge bu özellikleri doğruluyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X, Google Play Console üzerinde görüntülendi.
Xiaomi‘nin Çin sınırları içerisinde Redmi Note 9 yerine geçmesi beklenen cihazı Redmi 10X, Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Redmi 10X, Note 9’a göre daha zayıf özelliklere sahip olarabilir!
Xiaomi‘nin fiyat performans ürünleriyle karşımıza çıkan Redmi, yeni cihazı Redmi 10X‘i çıkarmaya hazırlanıyor. Note 9‘un Çin pazarındaki versiyonu olması beklenen cihaz geçtiğimiz günlerde Google Play Console üzerinde görüntülendi. Teknik özellik olarak Redmi Note 9 ile aynı olması beklenen cihaz görünüşe göre tam olarak aynı olamayacak. Google Play Console üzerinden ulaşılan teknik özelliklere göre Redmi 10X, Note 9‘un daha düşük özellikli bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Her ne kadar derinlemesine incelenecek kadar teknik özellik ortaya çıkmasa da, bazı konularda ki farklılık hayranların canını sıkabilir.
Bahsettiğimiz en büyük farklardan biri, cihazın işlemci tarafında yaşanıyor. Redmi Note 9 yeni nesil MediaTek Helio G85 kullanırken, Redmi 10X ise ne yazık ki MediaTek G70 işlemcisi ile geliyor. Bu da cihazın 4G olarak piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. 4 GB RAM ile geleceği düşünülen cihazın depolama kısmında Redmi Note 9‘dan farklı bir değere sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Google Play Console üzerinde listelenen Redmi 10X ekran teknolojisi olarak Redmi Note 9 ile aynı. Her hangi bir kamera ve batarya özelliğine de rastlanmayan cihazın, neden Note 9‘dan daha düşük seviye bir telefon olarak geliştirildiği tam olarak bilinmiyor. İlk tahminler, Xiaomi firmasının Çin pazarında daha fiyat-performans nitelikli bir cihaz ile yer almayı istemesi yönünde.
Akıllı Telefonlar
Nisan ayının en iyi Fiyat/Performans modelleri AnTuTu tarafından açıklandı
Nisan ayının geçişiyle birlikte araştırma şirketi AnTuTu, 212$ fiyat etiketinin altında yer alan ve en iyi performansı sunan modelleri açıkladı. Listede yedi adet model bulunuyor ve listelemenin temelinde AnTuTu’nun kıyaslama puanları yer alıyor.
Çin’deki satış fiyatlarının baz alındığı liste, kıyaslama puanları ve fiyat etiketlerinin harmanlanmasıyla oluşturulmuş. Bugünlerde AnTuTu’nun performans hesaplamalarının güvenilirliği konusunda şüpheler bulunsa da şirketin bu yönünü düzeltmeye yönelik adımlar attığını görmüştük.
169$’lık fiyat etiketiyle birlikte, nisan ayı için listeye önderlik eden isim Honor 9X modeli olarak belirlenmiş. Geçtiğimiz dönemlerde de birçok listede boy gösteren model, 4GB RAM ve 64 GB dahili depolamasıyla birlikte Snapdragon’un 810 SoC modelini barındırıyor. Önümüzdeki 20 Mayıs tarihinde açıklanması beklenen, serinin diğer üyesi Honor 10X modelinin 255$’lık bir fiyatla çıkacağı düşünüldüğünde firmanın izleyeceği yol merak ediliyor.
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Benzer şekilde, ikinci sırada ise Redmi Note 8 Pro modeli yer alarak ne kadar iddialı bir model olduğunu doğruluyor. Aslında tüm Redmi Note 8 modelleri göz önüne alındığında serinin ciddi bir pazar hakimiyeti ve güvenilirliği kazandığını söylemek yanlış olmaz. Xiaomi’de bu başarının farkında olacak ki, dünya çapında 30 milyondan fazla Redmi Note 8 serisi model satarak pazara damgasını vurdu.
AnTuTu fiyat performans listesine baktığımızda, Note 8 Pro modelinin ardından sırasıyla, Honor Play 4T, Redmi Note 8, Vivo Z5x, Vivo Z5 ve Vivo Y5 modelleri yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi, listenin en başında Redmi, Honor ve Vivo gibi markaların olması dikkat çekiyor.