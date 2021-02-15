Vivo iQOO Neo 5 mart ayında kullanıcılarıyla buluşacak!

Uygun fiyatlı ve orta sınıf özelliklere sahip olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite, kavisli yerine, düz bir ekranla çıkıyor.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlarıyla daima dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle fiyat, performans odaklı modelleriyle ön plana çıkan şirket, her yıl büyük satış başarıları elde ediyor. Hatta her sene satış adetlerini yükselterek, dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri olmuş durumda. Bu özellikle genç bir şirket için büyük bir başarı. Her yıl Mİ modelleriyle amiral gemisi telefonlar çıkaran Xiaomi, hemen ardından orta sınıfa hitap eden ve fiyatıyla daha ulaşılabilir olan Lite modellerini piyasaya sürmekte. Bu modellerden Xiaomi Mi 11 Lite, sızan görsellere göre düz bir ön panel ile gelecek.

Xiaomi Mi 11 Lite düz bir ekrana sahip

Akıllı telefon dünyasında, sızıntılar oldukça sık yaşanan bir durum. Şirketlerin devasa yapısı, basının ve teknoloji meraklılarının öğrenme isteğiyle birleşince sık sık bir sızıntı gerçekleşiyor. Bu bazen ortaya çıkacak telefonun görselleri, bazen fiyatı, bazen ise sadece özellikleri oluyor. Oldukça sık yaşanan bu durum, meraklılarının yeni çıkacak teknolojilerle daha erken tanışmalarına neden oluyor. Özellikle bazı şirketler, bunu ücretsiz bir reklam kampanyası olarak kullanmakta. Yakında çıkması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite, bu sızıntılardan payına düşeni aldı. Güvenilir bir kaynak tarafından ortaya çıkarılan görseller sayesinde, telefonun tasarımı konusunda bilgi sahibiyiz. Genel anlamda Mi11 ile oldukça benzer bir tasarım diline sahip olan model, ufak detaylarla sıyrılıyor. Bunlardan en belirgin olanı is ekran tarafında. Xiaomi Mi 11 Lite, ekran tarafında kavisli yerine düz bir panel tercih etmiş. Kavisli ekranlar görsel açıdan çok iyi dursa bile telefonun fiyatını ve zarar görme şansını arttırıyor. Modelin Qualcomm Snapdragon 732G işlemci ile geleceği de ortaya çıkan sızıntılardan biri. Hakkında çok fazla şey bilinmeyen modelin yakında tanıtılması beklenmekte. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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