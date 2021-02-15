ASUS
Asus, altıncı kez Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer aldı
Asus, altıncı kez Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer aldı. Bilgisayar kategorisinde Fortune tarafında dikkatleri üstüne çeken Asus, ürün kalitesi ve hizmetlerine ek olarak; yenilikçilik anlayışı ve finansal yapısı sayesinde de bu dereceye layık görüldü. Asus’un dünyanın en beğenilen yenilikçi lider teknoloji şirketi olmayı hedeflediğini belirten Başkan Jonney Shih, “Fortune’dan bu prestijli unvanı altıncı kez almaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın En Beğenilen Şirketleri arasında yer almak, ASUS’un bu hedefe ulaşmak için dönüşmeye ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor.” dedi.
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Fortune, dünyanın en beğenilen şirketleri listesini açıkladı
Fortune’un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesini belirlemek için yaptığı anket dokuz farklı kriter içeriyor. Bunlar arasında yatırım değeri, yönetim ve ürün kalitesi, sosyal sorumluluk ve yetenekli kişilere çekici gelme de yer alıyor. Asus bu kategorilerde elde ettiği sonuçların yanı sıra 2020’de başka başarılara da erişti. Laptop Mag tarafından 2020’nin En İyi Dizüstü Bilgisayar Markası seçilen Asus, Asya’nın Sosyal Sorumluluk Alanında En İyi Şirketi unvanını almasının yanı sıra 50’den fazla prestijli tasarım ödülüne de layık görüldü. Tüm bunlar, marka olarak Asus’a ve şirketin piyasaya sunduğu ürünlere sektör liderlerinin ve tüketicilerin gösterdiği beğeni ve sadakati temsil ediyor.
Asus, son dönemde yapay zeka, akıllı tıp ve akıllı üretim alanlarında önemli aşamalar kaydetti. Şirket, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında elde ettiği gelişmelerden akıllı tıp uygulamaları, büyük veri analiziyle tıbbı tedavi kalitesinin artırılması ve kişiye özel hassas ilaç geliştirilmesi gibi konularda yararlanıyor. Asus ayrıca yapay zeka teknolojisini kullanarak üretim süreçlerinin verimini de artırıyor.
Asus, CES 2021’de de birçok ürün tanıttı
2021’e hızlı bir başlangıç yapan şirket, CES 2021’de yeni ürün serilerini duyurdu. Asus ayrıca dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, akıllı telefonlar, anakartlar, ekran kartları, mini PC’ler ve oyun aksesuarları gibi ürün kategorilerinde 16 adet CES İnovasyon Ödülü kazandı. Fortune’un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer alarak yılın başında önemli bir unvan kazanan Asus, herkesin en yaygın, içten ve neşeli akıllı yaşamlar sürebilmesi için inanılmaz yeniliklerin peşinde koşma kararlılığını ortaya koydu.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, Geekbench’te görüntülendi!
Asus ROG Phone 5, kısa zaman önce Çin’in TENAA ve 3C platformlarında bazı teknik özellikleri ve renderlarıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihaz, Geekbench veritabanında yonga setiyle birlikte görüntülendi. Asus‘un, telefonun performans testlerini gerçekleştirmesi cihazın çıkışına az bir süre kaldığını gösteriyor.
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Asus ROG Phone 5, Geekbench testinde nasıl bir sonuç aldı?
Bugün Geekbench‘te ASUS_I005DA model numarasına sahip bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun, önceden model numarasını gördüğümüz Asus ROG Phone 5 olduğunu biliyoruz. Cihaz, “Lahaina” kod adıyla bilinen Snapdragon 888 yonga setiyle Geekbench testinden geçti. Listeye göre telefon, 16 GB RAM ile gelecek. 16 GB RAM seçeneğinin haricinde başka RAM konfigürasyonları da muhtemelen bulunacaktır. Geekbench tarafından paylaşılan listede ROG Phone 5‘in Android 11 ile geleceği de belli oldu. Aralık ayında, 8 GB RAM ile Geekbench‘te görüntülenen ROG Phone 5 modeli ile bu model skor olarak çok farklı sonuçlar vermedi.
ROG Phone 5, Geekbench‘te tekli çekirdekte “1125“, çoklu çekirdekte ise “3714” skor aldı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 8 GB RAM’li model ise tekli çekirdekte “1081“, çoklu çekirdekte ise “3584” skor almıştı. Bununla birlikte, Geekbench skorları Snapdragon 888‘in hedefiyle uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca iki cihazın arasındaki ufak farkın RAM’den kaynaklandığını söyleyebiliriz. ROG Phone 5‘in çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat Çin yeni yılı sonrası pek çok telefon çıkış yapacağı için şubat sonunda bu cihazı bekleyebiliriz. Telefonla ilgili şimdiye kadar pek çok sertifika ve belge ortaya çıktı. Bu yüzden, lansmanda bu belgelerin detaylarının açıklanmasını bekleyeceğiz.
ASUS
Asus EKWB GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları satışa çıktı
ASUS’un EK ile yaptığı iş birliğiyle ortaya çıkan Asus EKWB GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları satışa çıktı. Bu modeller, kendi sistemini toplayan kullanıcılara yüksek performans ve soğutma vadediyor. Asus EKWB GeForce RTX 3070, 3080 ve 3090 modellerinden oluşan seri, özel sıvı döngülü sistemler için çalışma sıcaklıklarını minimum seviyede tutarak; aşırı ısınmaların önüne geçebiliyor.
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Ek soğutma bloğu sayesinde performans daha da artırılmış durumda
Asus Auto-Extreme teknolojisiyle üretilen yeni modeller, EK tarafından dizaynlanan düşük hidrolik kısıtlamalı ayrık akımlı soğutma sistemleri kullanıyor. Bu sayede ısı dağılımı optimum şekilde gerçekleşiyor. Bu çözümler yalnızca tek yuvalık yer kaplayacak şekilde üretilmiş durumda. Bu sayede, küçük sistemler de dahil olmak üzere birçok farklı kasayla uyum sağlayabiliyorlar.
Çıtayı daha da yükselten Asus EKWB GeForce RTX 3090 ve 3080 Serisi modeller, bileşenlerin PCB’ye son derece hassas bir şekilde lehimlendiği Auto-Extreme teknolojisi kullanılarak üretildiler. Tüm kartlarda PCB’nin eğilmesini önleyen bir alüminyum arka plakaya da yer verilmiş . Tek yuvaya sığan montaj bölmesi ise daha yüksek aşınma direnci için paslanmaz çelikten üretilmiş durumda. Bu da kullanıcılara uzun ömürlü bir kullanım olanağı sağlıyor.
EK tarafından tasarlanan su soğutma sistemi
EK su soğutma konusundaki tecrübesini, nikel kaplı etkili bakır plakaya ve EK’nın pompa hızı veya akış yapılandırmasına bakmaksızın önemli bileşenleri serin tutmak için tasarladığı ayrık akımlı soğutma motoruna sahip soğutma bloğuyla ortaya koymuş. Döküm akrilik üst kısım, blok içinden akan soğutucuyu görmeyi sağlarken kart boyunca uzanan RGB şerit ise Aura Sync desteği sayesinde sisteminizin geri kalanıyla senkronize oluyor.
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TEKNİK ÖZELLİKLER[1]
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ASUS EKWB GeForce RTX™ 3090
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ASUS EKWB GeForce RTX™ 3080
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ASUS EKWB GeForce RTX™ 3070
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ASUS
Asus, GPU Tweak III için açık beta programını duyurdu
GPU Tweak olarak bildiğimiz hız aşırtma aracı, bazı arayüz değişiklikleriyle ve otomatik profil değiştirme özelliğiyle yenilendi. Bu yeniliklerin yapılmasındaki en büyük neden ise, kullanıcılardan gelen geri bildirimler.
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Yenilenen GPU Tweak neler sunuyor?
Bilmeyenler için GPU Tweak’i kısaca açıklamak gerekirse; GPU Tweak için, ekran kartı ayarı ve donanım durum takibi yapabildiğiniz bir uygulama diyebiliriz. Değişiklikler konusunda, arayüzden başlamak gerekirse, kullanıcı arayüzündeki öğelerin boyutunu, konumunu ve rengini değiştirebiliyorsunuz. Takip aracı ve ekran menüsünde de yenilenen seçenekler mevcut. Ayrıca oyunlar ve uygulamalar için kullanıcı tarafından ayarlanan performans profilleri otomatik olarak işleme alınabiliyor.
Yeni kişiselleştirme seçenekleriyle kullanıcılar arayüzün, takip penceresinin ve ekran menüsünün boyutunu ve düzenini değiştirebiliyor, ihtiyaç duydukları bilgiye istedikleri zaman erişebiliyor. Belirli oyunlar veya uygulamalar için profiller oluşturan kullanıcılar, yeni “Profil Bağlantısı” sayesinde programları eşleyerek; GPU Tweak III’ün ayarları arka planda yapmasını sağlayabiliyor. Uygulamanın web sayfasına ise, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Asus, ROG ve TUF Gaming ile tam uyum!
Yeni sürüm, tüm ASUS, ROG ve TUF Gaming tüketici sınıfı ekran kartlarıyla uyumlu olduğu gibi; diğer markaların ekran kartlarına da destek sunabiliyor. “Hız Aşırtma Ön Ayarı” ve “Sessiz Mod” en yeni NVIDIA ve AMD grafik kartları için optimize edildi. Kartlarını manuel olarak ayarlayan veya “Hız Aşırtma Tarayıcı” özelliğini kullanan kullanıcılar, sistemlerinde değişiklik yaparken; ayarları korumak için de kaydetme özelliğini kullanabiliyor. Fan ayarları arasında, sıcaklık gecikmesi ve sorgulama periyodu seçenekleri de bulunuyor. Bu özelliklerle kullanıcılar fanların sıcaklık değişimlerine ne kadar hızlı ve akıcı tepki vereceğini kontrol edebiliyor.
Hız aşırtma ve fan ayarlarını yapan kullanıcılar, bir profil kaydederek bu profili istedikleri programa veya oyuna bağlayabiliyor. Böylece GPU Tweak, atanan oyunlar veya uygulamalar çalıştırıldığında seçilen ayarları otomatik olarak uyguluyor. “Profil Bağlama” özelliği ayrıca ekran profillerinde de kullanılabiliyor.
GPU Tweak ile ilgili bildirimde, öneride veya şikayette bulunmak isteyen kullanıcılar, web sayfasındaki başvuru formundan geliştirici ekibine doğrudan geri bildirimde bulunabiliyor.
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