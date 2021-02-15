Asus, altıncı kez Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer aldı. Bilgisayar kategorisinde Fortune tarafında dikkatleri üstüne çeken Asus, ürün kalitesi ve hizmetlerine ek olarak; yenilikçilik anlayışı ve finansal yapısı sayesinde de bu dereceye layık görüldü. Asus’un dünyanın en beğenilen yenilikçi lider teknoloji şirketi olmayı hedeflediğini belirten Başkan Jonney Shih, “Fortune’dan bu prestijli unvanı altıncı kez almaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın En Beğenilen Şirketleri arasında yer almak, ASUS’un bu hedefe ulaşmak için dönüşmeye ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor.” dedi.

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Fortune, dünyanın en beğenilen şirketleri listesini açıkladı

Fortune’un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesini belirlemek için yaptığı anket dokuz farklı kriter içeriyor. Bunlar arasında yatırım değeri, yönetim ve ürün kalitesi, sosyal sorumluluk ve yetenekli kişilere çekici gelme de yer alıyor. Asus bu kategorilerde elde ettiği sonuçların yanı sıra 2020’de başka başarılara da erişti. Laptop Mag tarafından 2020’nin En İyi Dizüstü Bilgisayar Markası seçilen Asus, Asya’nın Sosyal Sorumluluk Alanında En İyi Şirketi unvanını almasının yanı sıra 50’den fazla prestijli tasarım ödülüne de layık görüldü. Tüm bunlar, marka olarak Asus’a ve şirketin piyasaya sunduğu ürünlere sektör liderlerinin ve tüketicilerin gösterdiği beğeni ve sadakati temsil ediyor.

Asus, son dönemde yapay zeka, akıllı tıp ve akıllı üretim alanlarında önemli aşamalar kaydetti. Şirket, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında elde ettiği gelişmelerden akıllı tıp uygulamaları, büyük veri analiziyle tıbbı tedavi kalitesinin artırılması ve kişiye özel hassas ilaç geliştirilmesi gibi konularda yararlanıyor. Asus ayrıca yapay zeka teknolojisini kullanarak üretim süreçlerinin verimini de artırıyor.

Asus, CES 2021’de de birçok ürün tanıttı

2021’e hızlı bir başlangıç yapan şirket, CES 2021’de yeni ürün serilerini duyurdu. Asus ayrıca dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, akıllı telefonlar, anakartlar, ekran kartları, mini PC’ler ve oyun aksesuarları gibi ürün kategorilerinde 16 adet CES İnovasyon Ödülü kazandı. Fortune’un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer alarak yılın başında önemli bir unvan kazanan Asus, herkesin en yaygın, içten ve neşeli akıllı yaşamlar sürebilmesi için inanılmaz yeniliklerin peşinde koşma kararlılığını ortaya koydu.