vivo IQOO 7, 120Hz yenileme hızlı ekranıyla geliyor

Yakın zamanda çıkan sertifikasıyla 120W şarj desteği gün yüzüne çıkan vivo iQOO 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

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2021 yılına günler kala telefon üreticileri yeni cihazlarının süreçlerine hız vermeye başladılar gibi duruyor. Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler de bizlere IQOO 7 hakkında yeni bilgiler sunuyor. Bu bilgilere göre görünüşüyle önce çıkan cihaz, bunun dışında 4000mAh’lik bir pile sahip olacak. Aynı zamanda günler önceden belli olan 120W hızlı şarjın dışında 120Hz ekran yenileme hızına da sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Yine IQOO 7 akıllı telefonunun Snapdragon 888 işlemcili ve 100 watt’ın üzerinde hızlı şarj desteğine sahip ilk cihazlardan olacağını da söylemekte fayda var.

vivo, kamerada değişikliğe gidiyor

Cihazın kamerası ise bu sefer GN1 mimarisi yerine normal bir geniş ana kamera kullanacak. Takımda ise toplam üç arka kamera olurken, çift renk dereceli bir flaş ile etrafa göre daha uyumlu bir fotoğraf çekimi sağlaması bekleniyor. İşletim sistemi alanında ise vivo’nun yeni sistemi OriginOS kullanılacak. Bu sistemin de Huarong tasarımı ile ekrandaki simgelerin boyutu ve yerleri üzerinde daha çok kontrol sağlayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda sistemle sunulacak olan kısa yolların, telefon üzerindeki gezinmede kullanıcılara kolaylık sağlaması muhtemel.

Bilgileri sızdıran kişi cihazın çıkış tarihi için ise paylaşımında, akıllı telefonun Ocak ortası gibi piyasaya sürüleceğini söylüyor.