Vivo G1 5G modeli tanıtıldı!

Realme CEO‘su Madhav Sheth, Realme X3 Superzoom‘un geleceğini onayladı. Telefonun 60x’e kadar dijital zoom yapabileceğini de resmi olarak açıkladı. Madhav Sheth, telefonun Yıldız Modu ile çekilen Samanyolu‘nun bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada oldukça olumlu yorumlar aldı.

İlginizi çekebilir: iPhone 11, selfie kamerası ile DxOMark testinde!

Realme X3 Superzoom ile çekilen fotoğraf nasıl değerlendirildi?

Realme X3 Superzoom, 6x optik zoom ve 60x dijital zoom yapabilen periskop kameraya sahip. Bu kameranın Oppo 10x Zoom ile benzer özelliklerde olduğu tahmin ediliyor. Kamera astro-fotoğrafçılık için özel hesaplamalarla tasarlanmış. Bu konuda gökbilimciler ile ortak çalışmaya gidilmiş. Paylaşılan Samanyolu Galaksisi‘nin fotoğrafı 13 MP çözünürlüğe sahip ve telefonun Yıldız Modu ile çekildi. Fotoğraf sosyal medyada oldukça büyük beğeni topladı.

Realme X3 Superzoom, 12 GB değerinde RAM ve Snapdragon 855+ yonga seti ile gelecek. Snapdragon 855+, geçtiğimiz senenin amiral gemisi yonga seti olarak nitelendiriliyor. Telefon genel olarak kamera yetenekleri üzerine yoğunlaşmış bir cihaz olacak. Kamera detayları şu an için kesin bir şekilde ortaya çıkmadı. Bunun haricinde bazı sızıntılara göre X3 Superzoom, 30W hızlı şarj ve 4.200 mAh değerinde bataryaya sahip olacak.

X3 Superzoom hakkında bilinenler şimdilik bunlar. Ancak CEO şimdiden bu tarz açıklamalarda bulunduğu için ve bazı sızıntılar resmileştiği için yakın zamanda cihaz hakkında daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.