Akıllı Telefonlar
Vivo G1 5G modeli tanıtıldı!
Vivo, özellikleri ile oldukça dikkat çekmesi beklenen Vivo G1 5G modelinin tanıtımı yapıldı. Şirketin yeni akıllı telefonu, uygun fiyatına rağmen yüksek performans vermeyi hedefliyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, düzenlediği lansman kapsamında yeni akıllı telefonunu duyurdu. Vivo’nun yeni telefonu, Samsung imzalı Exynos 980 yonga seti kullanan ve 44W gücünde hızlı şarj desteğine sahip 4,500mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Cihazda ayrıca GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi ve NFC gibi bağlantı destekleri de yer alıyor.
Vivo G1 5G, FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip 6.44 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. Ekranın üstünde ise 32 MP selfie kamerasını barındıran damla çentik bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan akıllı telefon, 181g ağırlığa sahip.
Cihazın arka kısmında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde olacak ve 4K video kaydı yapabilecek. Ana kameranın yanında, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP’lik portre lensi ve 2 MP’lik makro lens bulunuyor.
Vivo G1 5G, ilk olarak Çin pazarında yer alacak olup 8 GB RAM ve 128 GB’lık modeli için 495 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Vivo G1 5G özellikleri
- Ekran: 6.44 inç Full HD + AMOLED (1080 x 2400 piksel, 409ppi, ekran/ gövde oranı yüzde 83,2)
- Boyut: 161,2 x 74,7 x 8,7mm
- Ağırlık: 181g
- Batarya: 4.400mAh (44W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşlemci: Samsung Exynos 980 (2x 2.2 GHz Cortex-A77 ve 6x 1.8 GHz Cortex A55)
- Bağlantı: A-GPS, GLONASS, GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi NFC, 5G, USB-C, 3.5mm kulaklık jakı
Akıllı Telefonlar
Realme X3 Superzoom hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Realme CEO‘su Madhav Sheth, Realme X3 Superzoom‘un geleceğini onayladı. Telefonun 60x’e kadar dijital zoom yapabileceğini de resmi olarak açıkladı. Madhav Sheth, telefonun Yıldız Modu ile çekilen Samanyolu‘nun bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada oldukça olumlu yorumlar aldı.
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Realme X3 Superzoom ile çekilen fotoğraf nasıl değerlendirildi?
Realme X3 Superzoom, 6x optik zoom ve 60x dijital zoom yapabilen periskop kameraya sahip. Bu kameranın Oppo 10x Zoom ile benzer özelliklerde olduğu tahmin ediliyor. Kamera astro-fotoğrafçılık için özel hesaplamalarla tasarlanmış. Bu konuda gökbilimciler ile ortak çalışmaya gidilmiş. Paylaşılan Samanyolu Galaksisi‘nin fotoğrafı 13 MP çözünürlüğe sahip ve telefonun Yıldız Modu ile çekildi. Fotoğraf sosyal medyada oldukça büyük beğeni topladı.
Realme X3 Superzoom, 12 GB değerinde RAM ve Snapdragon 855+ yonga seti ile gelecek. Snapdragon 855+, geçtiğimiz senenin amiral gemisi yonga seti olarak nitelendiriliyor. Telefon genel olarak kamera yetenekleri üzerine yoğunlaşmış bir cihaz olacak. Kamera detayları şu an için kesin bir şekilde ortaya çıkmadı. Bunun haricinde bazı sızıntılara göre X3 Superzoom, 30W hızlı şarj ve 4.200 mAh değerinde bataryaya sahip olacak.
X3 Superzoom hakkında bilinenler şimdilik bunlar. Ancak CEO şimdiden bu tarz açıklamalarda bulunduğu için ve bazı sızıntılar resmileştiği için yakın zamanda cihaz hakkında daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
LG Stylo 6 modeline ait görseller sızdırıldı!
LG’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Stylo 5’in selefi olan LG Stylo 6 modeline ait görseller yıllardır sızdırdığı bilgilerle popülerleşen Evan Blass tarafından sızdırıldı.
Önceki modelin aksine LG Stylo 6, ince çerçeveli ve damla çentikli bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Stylo 5’de bulunan tek kamera yerine yeni modelde üçlü kamera kurulumuna yer verilmiş. Ayrıca Stylo 6 modelinin arka kısmında klasik yapıda bir parmak izi okuyucu da yer alıyor. Güç tuşu cihazın sağ kenarında yalnızca güç tuşu bulunurken, sol tarafında ses açma ve kapama tuşları, SIMkart yuvası ve Google Asistan tuşu olacağı tahmin edilen bir tuş yer alıyor. Günümüzde çoğu modelde yer almayan 3,5 mm kulaklık girişi cihazın alt kısmında yerini almış. Ayrıca cihazın alt kısmında bir mikrofon, güç ve veri aktırımı için USB-C girişi ile birlikte bir hoparlör bulunuyor. Stylo 6’nın üst kısmında ise yalnızca ikinci mikrofonu bulunuyor.
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Evan Blass tarafından sızdırılan görsellerde modelin sahip olduğu kalemi de görüyoruz.
Henüz LG tarafından cihazın özellikleri veya tanıtım tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Fakat sızan görsellerde yer alan 18 Mayıs tarihi cihazın tanıtılacağı tarih olabilir. Söz konusu tarihin ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Redmi 9, Xiaomi’nin resmi sitesinde listelendi!
Redmi 9, Xiaomi’nin resmi RF sertifika sayfasında ortaya çıktı. M2004J19G model numarasına sahip olan cihaz aynı model numarası ile 3C sertifikası da aldı.
Söz konusu sertifikalar model ile ilgili çok fazla detay sunmuyor olsa da Redmi 9 modelinin 10W gücünde şarj cihazıyla listelenmesi dikkat çekti. Zira geçtiğimiz yılın Redmi 8 ve 8A modelleri 18 W gücünde hızlı şarj desteği ile piyasaya sürülmüşlerdi.
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Sızıntılara göre Redmi 9 modeli arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera olan 13 MP çözünürlüklü lense, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik edecek. Cihazın 6,6 inç boyutunda oldukça büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Redmi 9 modeli işlem gücünü MediaTek’in Helio G70 yonga setinden alacak. G70 yonga setinin kullanılması ile geçtiğimiz yılın Redmi 8 modelinde bulunan 4 çekirdekli Snapdragon 439 yongasına göre büyük bir performans artışı sağlanmış olacak. Helio G70 yonga seti iki adet yüksek performanslı A75 çekirdeği ile altı adet güç tasarruflu A55 çekirdeğine sahip. Uygun fiyatlı olması beklenen modele ait bir fiyat bilgisi henüz bulunmuyor.
Haberimize konu olan modele ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın farklı özellikler ile tanıtılabileceğini belirtmiş olalım.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!