Geçtiğimiz hafta Counterpoint Research araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre Çin’de akıllı telefon satışları bu yıl 2021 yılına göre düşmüş durumda. Peki buna ne sebep oldu?

Dünyanın en çok nüfusuna sahip olan ülkesi Çin, iş gücünün fazla olması ve birçok akıllı telefon üreticisinin de Çin’den çıkmasıyla dünyada en çok akıllı telefonun satıldığı ülke. Fakat satışlar baktığımızda geçen seneye göre düşüş gösteriyor. Bunun ana sebeplerinden birisi Çin hükümetinin “Sıfır Covid” politikası sebebiyle fabrikalardaki üretimi sınırlandırması. Ayrıca Kış Olimpiyatları sebebiyle uygulanan karantina, ve Covid’in Şangay gibi büyük şehirlerde tekrardan artmasıyla gelen tam kapanma da bu düşüşlerin en büyük sebebi. Bir de hala etkileri süren çip krizi de bu satışlara etki ettiği görülüyor.

Peki siz Çin’deki bu akıllı telefon satışlarının düşmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu düşüş diğer ülkelere de etki eder mi? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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