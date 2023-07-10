vivo Türkiye, CIAN İstanbul imzalı “vivo Y35 Android Güncelleme Garantisi ile #Her Zaman Y’eni” reklam filmi ile BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards Ödülleri’nde “Teknoloji Üreticileri Film” kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Kullanıcıların akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri özellik uzun ömürlü olması ve ne kadar süre güncelleme alacağı oluyor. Bu içgörüden yola çıkan vivo Türkiye, “vivo Y35 Android Güncelleme Garantisi ile #Her Zaman Y’eni” reklam filmi ile şık tasarımı, güçlü teknolojik özellikleri ve kalitesiyle beğeni toplayan Y35 modelini satın alan tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi verdiğini anlatıyor.

vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35, şık ve zarif tasarımla gelişmiş teknolojiyi bir araya getirerek şirketin Türkiye’de satışta olan tüm akıllı telefonları içinde en çok tercih edilen modeli olma özelliğini kazandı. Vivo, Mart ayında başlayan başarılı kampanyadan sonra Y35 modelinin satışlarının bir önceki döneme kıyasla yüzde 223 arttığını açıkladı.

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Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla kullanıcılara tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip oyunları gönüllerince hızlı ve kesintisiz oynama imkânı sunuyor. Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle yüksek performans sunan Y35’in 256 GB depolama alanı ile kullanıcılar fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri şekilde güvenle saklayabiliyor. 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB genişletilmiş RAM ile kullanıcılar 8 GB’a kadar boş olan ROM alanını genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapabiliyor, sevdikleri uygulamaların hepsini tereddüt etmeden indirip donma yaşamadan çalıştırabiliyorlar.

Y35’in Türkiye’deki büyük başarısının ardından vivo; yüksek performans, geniş depolama alanı, 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0, gelişmiş kamera ve güçlü batarya gibi iddialı özelliklere sahip yeni Y36 modelini tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. vivo, Y Serisi’nin yeni üyesini de en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile Temmuz ayında satışa sunacak.