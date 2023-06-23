Akıllı telefon pazarında ataklarına devam eden Vivo, Hindistan pazarında yeni akıllı telefonunu tanıttı. Ülkemize de gelmesi beklenen Vivo Y36 4G, Vivo Y35’in bir sonraki nesli olarak karşımıza çıkıyor. Detaylara bakalım.

Akıllı telefon damla çentikli bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise sol üst köşede çift kamera bizleri karşılıyor. Kamera tasarımı yuvarlak ve alt alta olacak şekilde yapılmış. Sol alt köşede ise “Vivo” yazısı gözlere çarpıyor.

Vivo Y36 Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.44 inç büyüklüğündeki ekran 650 nit parlaklık verebiliyor. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih edilmiş.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunların haricinde Vivo Y36, 8 GB sanal RAM’e de ev sahipliği yapıyor. Snapdragon 680 yonga seti gücünü 44W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera kullanıcılara göz kırpıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Vivo akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım bu pazardaki rakipleri olan Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacak?