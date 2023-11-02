Vivo, kendi geliştirdiği BlueOS adlı işletim sistemini resmi olarak piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirket, bu yeniliği 2023 Vivo Geliştirici Konferansı’nda tanıttı. BlueOS işletim sisteminin geliştirme sürecine 2018 yılında başlandığı belirtilirken, bu işletim sisteminin Android uygulama ekosisteminin sınırlamalarını aşmayı amaçladığı vurgulanıyor. Ayrıca, dünyanın ilk işletim sistemi olarak Rust programlama dilini kullandığı bilgisini veriyor.

BlueOS neler sunuyor?

BlueOS’un temel özellikleri şunlar; Akıllı etkileşimler, daha sorunsuz kullanıcı deneyimi ve kullanıcı veri güvenliği. Bu işletim sistemi, büyük modelleri ve çoklu etkileşimleri destekleyerek, ses, metin, jestler ve hatta beyin dalgaları gibi çeşitli giriş yöntemlerini anlayabilir ve buna yanıt verebilir.

Ayrıca, yeni işletim sistemi, dağıtılmış bir tasarım konseptini benimser ve endüstri standardı protokollerle uyumlu olan BlueXlink bağlantı protokolünü destekler. Bu özellik, verilerin farklı cihazlar arasında güvenli bir şekilde aktarılmasını ve erişilmesini kolaylaştırıyor.

Vivo, yeni işletim sisteminin bellek kullanımını yüzde 67 azalttığını ve işlem verimliliğini yüzde 48 artırdığını iddia ediyor. Ayrıca, yanıt hızını yüzde 18 artırabilen bir süper koroutin mekanizmasına sahip. Güvenlik açısından ise Vivo, BlueOS’un Rust tabanlı sistem çerçevesinin uygunsuz bellek kullanımından kaynaklanan güvenlik açıklarına daha az duyarlı olduğunu belirtiyor.

Vivo’nun yeni işletim sistemi, 32MB RAM’e sahip cihazlar da dahil olmak üzere farklı cihazlarda çalışabilir, bu da onu çok çeşitli cihazlar için uygun bir seçenek haline getiriyor. Ancak Vivo, BlueOS’u akıllı telefonlarına henüz erken aşamada getirme planlarını açıklamadı. Bu, Funtouch OS ve OriginOS’un Vivo akıllı telefonlar için varsayılan işletim sistemleri olarak kalacağı anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: vivo OriginOS 4 ile yepyeni bir deneyim sunuyor

Vivo’nun yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı akıllı saati Vivo Watch 3, Vivo’nun yeni işletim sistemiyle gelerek bu yeni işletim sistemini kullanan ilk cihaz olacak. Vivo X100 serisi akıllı telefonlar ise 13 Kasım’da satışa sunulacak.