Vivaldi Technologies tarayıcısı için yeni bir güncelleme yayınladı. Hatırlatıcılar için yeni bir panel, Windows 11’de Snap desteği, daha hızlı bir adres çubuğu ve sizi e-posta dolandırıcılığından koruyacak güvenlik geliştirmeleri gibi çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler içeren 5.5 sürümü indirmeye sundu.

Vivaldi 5.5’teki yenilikler nelerdir?

Görevler Paneli, Vivaldi’deki diğer üretkenlik araçlarına katılıyor. Düzenli ve yinelenen hatırlatıcılar oluşturmanıza, son tarihleri belirlemenize ve konumlar ve notlar eklemenize olanak tanıyan basit bir görev yöneticisidir. Görevler Paneli yerleşik Takvim’e entegre edilmiştir, bu da hatırlatıcılarınızı diğer etkinliklerle birlikte görebileceğiniz anlamına gelir.

Daha Hızlı Adres Alanı şimdi daha iyi performans için yeniden işlenmiş mantığa sahiptir.

Windows 11’de Snap Desteği sayesinde, en son Windows sürümüne sahip Vivaldi kullanıcıları daha hızlı pencere yönetimi için Snap’i kullanabilir. Çeşitli ön ayarları önizlemek ve pencereyi hızlı bir şekilde yeniden boyutlandırmak ve yeniden konumlandırmak için imleci büyüt/geri yükle düğmesinin üzerine getirin.

Geliştirilmiş Posta ve Takvim kurulumu söz konusu olduğunda, en son Vivaldi güncellemesi gerekli posta ve takvim hesaplarını otomatik olarak getirerek hesap kurulumunu çok daha kolay hale getiriyor.

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Posta sahteciliği iyileştirmeleri, bir e-posta dolandırıcılığına kurban gitmediğinizden emin olmanıza yardımcı olacaktır. Vivaldi, iyileştirmeler için hala yer olduğunu, ancak e-posta istemcisinin önceki tarayıcı sürümlerinde geçerli görünen dolandırıcılık e-postalarını tespit etmede artık daha iyi olması gerektiğini söylüyor.

Her zamanki gibi, Vivaldi 5.5 küçük düzeltmeler ve güvenlik iyileştirmelerinden oluşan uzun bir liste ile birlikte geliyor. Vivaldi 5.5‘i Windows, macOS, Linux ve Android üzerinden indirebilirsiniz.