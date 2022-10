Sony’nin Dark Souls, Bloodborne ve Elden Ring’in geliştiricisi FromSoftware’in hisselerinin bir kısmını satın almak için büyük planları var gibi görünüyor. PlayStation Studios başkanı Reuters’a verdiği son röportajda satın alma ve bunun iki şirketin geleceği için ne anlama geldiği hakkında konuştu.

Ona göre, stüdyo franchise’ları ile işbirlikleri de dahil olmak üzere oyunla ilgili projeler bu ortaklığın bariz sonucu olsa da, şirket gelecekte oyun endüstrisinin ötesine geçmeyi göz ardı etmiyor.

Ayrıca bkz: PlayStation PC ve Mobile ‘Daha Fazla Yatırım’ Yapmak İstiyor!

Hulst, “Öncelikle oyun geliştirme tarafındaki işbirliklerini düşünmek zorundasınız, ancak PlayStation Productions’ın çabalarıyla başka fırsatları keşfetmemiz de imkansız değil” dedi..,

Yöneticinin açıklaması, PlayStation Productions’ın Sony’nin Uncharted ve The Last of Us’ta olduğu gibi oyunları filmlere ve dizilere uyarlamaya odaklanan bir bölümü olması nedeniyle, Bloodborne gibi geliştiricinin franchise’larının canlı aksiyon yapımları kazanabileceğini gösteriyor.

Tüm bunlar sadece fikir aşamasında olsa da, Sony’nin Ağustos ayında gerçekleşen satın alma için büyük planları var gibi görünüyor. Bununla birlikte, PlayStation şirketi artık Dark Souls stüdyosunun 14.09’una sahip.

Bu stratejinin Sony’nin son zamanlarda oyun serilerini diğer medyalara uyarlama çabalarıyla eşleşeceğini belirtmek gerekir.

Kaynak: VGC