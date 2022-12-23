Vivaldi tarayıcısının yaratılmasından sorumlu geliştirme ekibi bu hafta yeni bir sürümün 5.6 olarak Android platformuna sunulduğunu duyurdu. Özelleştirilebilir menü çubuğu, Donanım Anahtarı Kimlik Doğrulaması ile daha güvenli oturum açma ve navigasyonu iyileştirmek için yeni seçenekler gibi çok sayıda yeni ince ayar, geliştirme ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. En son Vivaldi 5.6 güncellemesi artık Android telefonlar, tabletler, Chromebook’lar ve araçlarda kullanılabilir ve artık Ayarlar<Genel<Menü‘ye giderek menü çubuğu özelleştirilebilecek.

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Blog gönderisinde belirtilen yazıya göre, “Android’de Vivaldi’nin en son güncellemesi, tarayıcıyı size özgü bir şekilde kullanmanız için size daha fazla özgürlük ve esneklik sağlıyor. Artık Menü Çubuğu’nu sık kullandığınız işlevleri içerecek şekilde düzenleyebilir, böylece onlara daha hızlı erişebilirsiniz. Ayrıca Donanım Anahtarı Kimlik Doğrulamaları için destek ekleyerek belirli durumlarda web sitelerine giriş yapmayı daha güvenli hale getirdik. Değerli ekran alanınızdan biraz tasarruf etmek için, arama önerileri yazarken adres çubuğunun altında gösterilmekten çıkarıldı. Ve web’de arama seçeneklerinizi genişletmek için yeni bir özel arama motoru olan You.com’u ekledik.”

Vivaldi 5.6

“Kısa bir süre önce Vivaldi Social’ın lansmanıyla birlikte Mastodon örneğine sahip ilk tarayıcı olduk. Ayrıca Mastodon’u masaüstü sürümümüze entegre eden ilk tarayıcıyız. Android için, hizmete erişiminizi kolaylaştırmak amacıyla bir Vivaldi Social Hızlı Arama ekledik. Vivaldi, tarayıcıyı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlama ve düzenleme konusunda size tam bir özgürlük vermekle ilgilidir. Bu nedenle masaüstü sürümümüz tamamen özelleştirilebilir menülere sahiptir.”

“Şimdi bu özelleştirme seçeneğini menü çubuğunu düzenleme özelliğiyle Android tarayıcımıza genişletiyoruz. İhtiyacınız olan veya daha sık kullandığınız işlevleri kolayca yeniden düzenleyebilir, ekleyebilir veya kaldırabilir, Menü Çubuğunu kişisel iş akışınıza göre uyarlayabilirsiniz. 2 menü çubuğu ön ayarı arasından seçim yapın veya en fazla 5 öğe görüntüleyen kendi özel menü çubuğunuzu oluşturun.

Sadece gezintinizin daha eğlenceli ve üretken olmasını istemiyoruz. Daha güvenli olmasına da yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle, bu Vivaldi güncellemesinde Donanım Anahtarı Kimlik Doğrulamaları için destek sağladık.”

Kaynak: VB