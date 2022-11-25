Infinix Note 12 VIP incelemesiyle karşınızdayız. 120 Hz ekranı ve 120 Watt hızlı şarjı ile dikkat çeken Note 12 VIP modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Videoda yer alan Note 12 VIP ve Note 12 cihazları inceleme için Infinix Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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Infinix Note 12 VIP özellikleri

Boyut: 163,5 x 76,7 x 7,89mm

163,5 x 76,7 x 7,89mm Ağırlık: 198 gram

198 gram Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED 10 bit, 120Hz, 700 nit

6,7 inç FHD+ AMOLED 10 bit, 120Hz, 700 nit İşlemci: Mediatek Helio G96

Mediatek Helio G96 Grafik: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 256 GB Depolama

256 GB Depolama Kamera: 108 MP, f/1.8, (Ana) + 13MP, f/2.2, (Ultra Geniş) + 2 MP, f/2.4, (Derinlik) + Lazer AF

108 MP, f/1.8, (Ana) + 13MP, f/2.2, (Ultra Geniş) + 2 MP, f/2.4, (Derinlik) + Lazer AF Ön Kamera: 16 MP

16 MP Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, FM Radyo, NFC

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, FM Radyo, NFC Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Şarj: 120 Watt

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