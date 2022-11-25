Infinix Note 12 VIP incelemesiyle karşınızdayız. 120 Hz ekranı ve 120 Watt hızlı şarjı ile dikkat çeken Note 12 VIP modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.
İlginizi çekebilir; BU SEFER BAŞKA GÜZEL! | Oppo Reno 9 serisi neler sunuyor?
İçindekiler
VIP TELEFON! | Infinix Note 12 VIP İncelemesi
Not: Videoda yer alan Note 12 VIP ve Note 12 cihazları inceleme için Infinix Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Infinix Ürünlerini İncelemek için: https://tem.ag/InfinixHardwarePlus
Hediye Telefonlar için Katılım Linki: https://tem.ag/InfinixYarismaHardwarePlus
Infinix Note 12 VIP özellikleri
- Boyut: 163,5 x 76,7 x 7,89mm
- Ağırlık: 198 gram
- Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED 10 bit, 120Hz, 700 nit
- İşlemci: Mediatek Helio G96
- Grafik: Mali-G57 MC2
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB Depolama
- Kamera: 108 MP, f/1.8, (Ana) + 13MP, f/2.2, (Ultra Geniş) + 2 MP, f/2.4, (Derinlik) + Lazer AF
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, FM Radyo, NFC
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 120 Watt
#infinixturkey #infinixnote12 #önegeçin