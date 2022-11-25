OPPO dün yaptığı lansman ile Reno 9 ailesini Çin’de tanıttı. OPPO Reno 9, Reno 9 Pro ve Reno 9 Pro+ modellerinin tanıtıldığı lansmanda 3 farklı kategoride birbirine tasarım olarak benzeyen ama önemli artılar kazanan telefonları gördük.

Detayları Aydoğan ve Eren aktarıyor. Bakalım bu modelleri ülkemizde ne zaman göreceğiz.

OPPO reno9 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.3 x 74.2 x 7.2 mm

Ekran: 6.7 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

RAM/Depolama: 8/128 12/256 12/512

Kamera: 64MP + 2MP

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67W

Fiyat: 340 Euro

OPPO reno9 Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.3 x 74.2 x 7.2 mm

Ekran: 6.7 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100-Max

RAM/Depolama: 16/256 16/512

Kamera: 50MP + 8MP

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67W

Fiyat: 470 Euro

OPPO reno9 Pro+ Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.5 x 73.6 x 8 mm

Ekran: 6.7 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM/Depolama: 16/256 16/512

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP

Batarya: 4700 mAh

Şarj: 80W

Fiyat: 540 Euro

İyi seyirler…

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