OPPO dün yaptığı lansman ile Reno 9 ailesini Çin’de tanıttı. OPPO Reno 9, Reno 9 Pro ve Reno 9 Pro+ modellerinin tanıtıldığı lansmanda 3 farklı kategoride birbirine tasarım olarak benzeyen ama önemli artılar kazanan telefonları gördük.
Detayları Aydoğan ve Eren aktarıyor. Bakalım bu modelleri ülkemizde ne zaman göreceğiz.
OPPO reno9 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.3 x 74.2 x 7.2 mm
Ekran: 6.7 inç AMOLED 120Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G
RAM/Depolama: 8/128 12/256 12/512
Kamera: 64MP + 2MP
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67W
Fiyat: 340 Euro
OPPO reno9 Pro Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.3 x 74.2 x 7.2 mm
Ekran: 6.7 inç AMOLED 120Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 8100-Max
RAM/Depolama: 16/256 16/512
Kamera: 50MP + 8MP
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67W
Fiyat: 470 Euro
OPPO reno9 Pro+ Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.5 x 73.6 x 8 mm
Ekran: 6.7 inç AMOLED 120Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
RAM/Depolama: 16/256 16/512
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP
Batarya: 4700 mAh
Şarj: 80W
Fiyat: 540 Euro
İyi seyirler…
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