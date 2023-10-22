Monster Tulpar T6 V1.1.2 modelinin dördüncü “Kim Kullanmak İster?” konuğu sevgili Bora Yakın oluyor. Videographerlık yapan Bora, değiştirmek istediği laptop modelinde Tulpar T6 versiyonunu kullanarak Adobe Premiremiere Pro, After Effects gibi uygulamalardaki performansını bizlere aktarıyor.

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Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/TulparT6Ozellikler

Not: Bu videoda yer alan Tulpar T6 v1.1.2 modeli, inceleme örneği olarak Monster Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Monster Tulpar T6 V1.1.2 Özellikleri