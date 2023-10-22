Monster Tulpar T6 V1.1.2 modelinin dördüncü “Kim Kullanmak İster?” konuğu sevgili Bora Yakın oluyor. Videographerlık yapan Bora, değiştirmek istediği laptop modelinde Tulpar T6 versiyonunu kullanarak Adobe Premiremiere Pro, After Effects gibi uygulamalardaki performansını bizlere aktarıyor.
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İçindekiler
Videographer’ın Canavarla Deneyimi | Monster Tulpar T6 V1.1.2 (Bora Yakın)
Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/TulparT6Ozellikler
Not: Bu videoda yer alan Tulpar T6 v1.1.2 modeli, inceleme örneği olarak Monster Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Monster Tulpar T6 V1.1.2 Özellikleri
- Boyut: 358 x 266 x 26 mm
- Ağırlık: 2,3 kg
- Ekran: 16″ QHD 165 Hz IPS Mat LED
- İşlemci: Intel Core i7-13700H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 (115W + 25W)
- Bellek: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD
- Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
- Kamera: HD Kamera
- Ağ Bağlantısı: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2
- Ses: 2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio
- Portlar
- 1x USB 2.0 Tip-A
- 2x USB 3.2 Gen1 Tip-A
- 1x USB 3.2 Gen2 Tip-C
- 1x HDMI 2.1
- 1x Mini DP 1.4
- 1x Kart Okuyucu