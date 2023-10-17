Daha önce incelediğimiz Monster Tulpar T7 v20.6.2 modelinin dördüncü “Kim Kullanmak İster?” konuğu sevgili Burçe Seven oluyor.
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İçindekiler
Kim Monster TULPAR Serisi Kullanmak İster? (Burçe Seven)
Mimarlık mesleği yapan Burçe, değiştirmek istediği laptop modelinde Tulpar T7 versiyonunu kullanarak Autocad, 3DS Max ve V-Ray gibi uygulamalardaki performansını bizlere aktarıyor.
Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/TulparT7Ozellikler
İnceleme videosu; https://youtu.be/62PCUPz7FHY
Not: Bu videoda yer alan Tulpar T7 v20.6.2 modeli, inceleme örneği olarak Monster Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Burçe Seven Instagram: https://www.instagram.com/burceseven.arch/
Burçe Seven Behance: https://www.behance.net/burcesevena652
Monster Tulpar T7 V20.6.2 Özellikleri
- Boyut: 395,7 x 263,6 x 30,05 mm
- Ağırlık: 2,5 kg
- Ekran: 17,3″ FHD 144 Hz IPS Mat LED
- İşlemci: Intel Core i7-13700H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- Bellek: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz
- Depolama: 1 TB SAMSUNG PM9B1 M.2 PCIe Gen 4 SSD
- Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
- Kamera: HD Kamera
- Ağ Bağlantısı: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2
- Ses: 2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio
- Portlar
- 1x USB 2.0 Tip-A
- 2x USB 3.2 Gen1 Tip-A
- 1x USB 3.2 Gen2 Tip-C
- 1x HDMI 2.1
- 1x Mini DP 1.4
- 1x Kart Okuyucu