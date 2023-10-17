Daha önce incelediğimiz Monster Tulpar T7 v20.6.2 modelinin dördüncü “Kim Kullanmak İster?” konuğu sevgili Burçe Seven oluyor.

İlginizi çekebilir; HERKESİN KONUŞTUĞU O TELEFON! | Samsung Galaxy A54 5G Kutu Açılışı

Mimarlık mesleği yapan Burçe, değiştirmek istediği laptop modelinde Tulpar T7 versiyonunu kullanarak Autocad, 3DS Max ve V-Ray gibi uygulamalardaki performansını bizlere aktarıyor.

Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/TulparT7Ozellikler

İnceleme videosu; https://youtu.be/62PCUPz7FHY

Not: Bu videoda yer alan Tulpar T7 v20.6.2 modeli, inceleme örneği olarak Monster Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Burçe Seven Instagram: https://www.instagram.com/burceseven.arch/

Burçe Seven Behance: https://www.behance.net/burcesevena652

Monster Tulpar T7 V20.6.2 Özellikleri

Boyut: 395,7 x 263,6 x 30,05 mm

395,7 x 263,6 x 30,05 mm Ağırlık: 2,5 kg

2,5 kg Ekran: 17,3″ FHD 144 Hz IPS Mat LED

17,3″ FHD 144 Hz IPS Mat LED İşlemci: Intel Core i7-13700H

Intel Core i7-13700H Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Bellek: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz

32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz Depolama: 1 TB SAMSUNG PM9B1 M.2 PCIe Gen 4 SSD

1 TB SAMSUNG PM9B1 M.2 PCIe Gen 4 SSD Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye

RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye Kamera: HD Kamera

HD Kamera Ağ Bağlantısı: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2

Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2 Ses: 2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio

2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio Portlar 1x USB 2.0 Tip-A 2x USB 3.2 Gen1 Tip-A 1x USB 3.2 Gen2 Tip-C 1x HDMI 2.1 1x Mini DP 1.4 1x Kart Okuyucu

