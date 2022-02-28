Viasat: “’Siber olay’ Ukrayna’daki uydu internet hizmetini bozdu”

Viasat pazartesi günü yaptığı açıklamada, “bir siber olayın” Ukrayna’daki uydu internet hizmetini bozduğuna inandığını ve soruşturma altında devam eden bir kesinti olduğunu söyledi.

Kaliforniya merkezli şirket yaptığı açıklamada, “Viasat, Ukrayna’daki ve Avrupa KA-SAT ağımızın başka yerlerindeki sabit geniş bant müşterileri için internet hizmetini etkileyen kısmi bir ağ kesintisi yaşıyor. Temel nedeni belirlemek için Avrupa ağımızı ve sistemlerimizi araştırıyor ve analiz ediyoruz ve etkilenen müşterilere hizmeti kurtarmaya çalışırken daha fazla etkiyi önlemek için ek ağ önlemleri alıyoruz” dedi.

Şirkete göre Viasat kesintisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün olan 24 Şubat’ta başladı. Viasat, “kolluk kuvvetlerine ve hükümet ortaklarına” haber verdiğini söyledi. Soruşturma devam ederken Viasat, “müşteri verilerinin dâhil olduğuna dair hiçbir işaretimiz yok” diye ekledi.

Viasat, kesintiden kaç müşterinin etkilendiğini söylemeyi reddetti. Ayrıca Viasat’ın Ukrayna’da kaç müşterisi olduğu belli değil. Viasat’ın hisseleri ise piyasa öncesi işlemlerde önceki kapanışı olan 43.50 dolardan çok az değişti.

SpaceX, Ukrayna’ya anten gönderdiğini söyledi

Viasat, büyük uyduları jeosenkron yörüngede çalıştırıyor – yani bu uydular Dünya’nın üzerinde bir noktada sabit ve her bir uydunun kapsama alanını en üst düzeye çıkarmak için Dünya’nın yaklaşık 35.000 kilometre yukarısına yerleştiriliyorlar.

Bu, uzaydan geniş bant hizmeti sağlamanın geleneksel yöntemini temsil ediyor, ancak bir dizi şirket, SpaceX’in Starlink’i gibi yüzlerce veya binlerce uyduyu kullanan düşük Dünya yörüngesindeki ağlar geliştirmek için fon akıtıyor.

Pazar günü, SpaceX CEO’su Elon Musk, şirketinin hizmetinin “Ukrayna’da aktif” olduğunu ve ülkeye internet erişimi sağlamak için “yolda daha fazla uydu anteni” olduğunu duyurdu. Musk’ın tweet’i, Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov’un Starlink desteği talebine yanıt olarak geldi. Musk, kullanıcıların ağa bağlanması için yer antenini temsil eden uydu anteni sayısını veya SpaceX’in ek desteğinin ne zaman geleceğini belirtmedi.

SpaceX, bugüne kadar 2.000 Starlink uydusu fırlattı. Şirketin hizmetinin ocak ayı itibariyle, standart hizmet için ayda 99 dolar veya premium hizmet için ayda 500 dolar ödeyen yaklaşık 145.000 kullanıcısı var.