Vestel Venus V6 kutu açılışı | 1.699 TL’lik yerli telefon!

Vestel Venus V6 kutu açılışı | 1.699 TL’lik yerli telefon!

4 Kasım, 2018 VİDEO 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Vestel’in IFA 2018 kapsamında tanıttığı yeni orta/alt seviye telefonu olan Vestel Venus V6 kutu açılışını yapıyoruz.

Özellikler bakımından rekabetçi görünen telefonun IFA’nın ardından detaylarına beraber göz atalım.

İyi seyirler..

Vestel Venus V6 kutu açılışı | 1.699 TL’lik yerli telefon!

Vestel Venus V6 Özellikleri;

  • 151.9 x 74.2 x 8.1 mm boyut
  • 156 gr ağırlık
  • 5,7 inç 1440×720 HD+ ekran
  • Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti
  • Adreno 506 grafik işlem birimi
  • 32 GB depolama
  • 3 GB RAM
  • 13 MP + 5 MP arka kamera
  • 8 MP ön kamera
  • 3366 mAh batarya

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore