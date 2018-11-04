Vestel’in IFA 2018 kapsamında tanıttığı yeni orta/alt seviye telefonu olan Vestel Venus V6 kutu açılışını yapıyoruz.
Özellikler bakımından rekabetçi görünen telefonun IFA’nın ardından detaylarına beraber göz atalım.
İyi seyirler..
Vestel Venus V6 kutu açılışı | 1.699 TL’lik yerli telefon!
Vestel Venus V6 Özellikleri;
- 151.9 x 74.2 x 8.1 mm boyut
- 156 gr ağırlık
- 5,7 inç 1440×720 HD+ ekran
- Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti
- Adreno 506 grafik işlem birimi
- 32 GB depolama
- 3 GB RAM
- 13 MP + 5 MP arka kamera
- 8 MP ön kamera
- 3366 mAh batarya
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