Vestel Venus E4 kutusundan çıkıyor (VİDEO)

Vestel Venus E4 modeli bugün itibarıyla satışa çıktı ve inceleme ürünü ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, 1199 TL‘ye satılan akıllı telefonu kutusundan çıkarttık ve özelliklerine yakından baktık.

İlgili haber: Vestel Venus e4 satışa çıktı

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Vestel Venus E4 özellikleri

Yeni Venus gücünü Qualcomm SDM 425’ten alıyor. 4 çekirdekli cihaz 1,4GHz işlemci hızına çıkabiliyor. Telefon kutudan Android Oreo ile yüklü olarak çıkıyor. Cihaz 5.5 inç ekran boyutunda 1440×720 HD Plus çözünürlük sunuyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Bunun yanı sıra 128GB’a kadar da harici hafıza desteği sağlıyor. Dahili FM radyo desteğine sahip model, gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi sunuyor. Hali hazırda raflardaki yerini alan ürüne 1.199 TL’den ulaşmak mümkün.