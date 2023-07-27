Rekabet Kurumu bugün yaptığı resmi duyuruyla Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’a rekor bir para cezası kesti. Eylül 2021’de başlatılan soruşturma sonucunda Trendyol’un rekabete aykırı hareket ettiği tespit edildi. Kurum, Trendyol’un pazardaki konumunu kötüye kullanarak rekabete zarar verdiğine karar verdi. İşte Trendyol’un Rekabet Kurumu faturası!

E-Ticaret Tarihindeki En Büyük Cezalardan Biri Kesildi!

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Trendyol’un kendi perakende faaliyetlerinde haksız avantaj sağlamak amacıyla algoritmaya müdahale ettiği ve pazaryerindeki üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız rekabet yarattığı belirtildi.

Bu tür davranışlarının rekabeti engellediği ve piyasa dengesini bozduğu tespit edilen Trendyol’a tam 61,3 milyon TL para cezası verildi. Bu cezanın Türkiye’nin e-ticaret tarihindeki en büyük cezalardan biri olduğunu söylemek mümkün.

Bu kapsamda Trendyol’un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği ortaya çıktı. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu ceza Türkiye’de e-ticaret sektöründe verilen en yüksek para cezalarından biri olarak tarihe geçti.

Ayrıca, Rekabet Kurumu, rekabetin sağlanması ve piyasada adil bir ortam yaratılması için Trendyol’a çeşitli yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülükler arasında, Trendyol’un özel markaya sahip ürünlere ilişkin algoritmaya müdahale etmemesi, elde ettiği verileri hakkaniyete uygun bir şekilde kullanması ve algoritma modelleri ile kodlarını şeffaf bir şekilde saklaması yer alıyor. Ayrıca, yeni yükümlülükler kapsamında şirketin uyum tedbirlerini de zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor.

Rekabet Kurumu, 60 gün içinde Trendyol’a verilen bu karara itiraz hakkı tanıdı. Trendyol, Ankara İdare Mahkemelerine başvurarak cezanın iptalini veya değiştirilmesini talep edebilir. Ancak bu süre içinde yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde günlük idari para cezası ile karşılaşabilir.

Trendyol’un aldığı bu ceza, diğer e-ticaret platformlarına da rekabet kurallarına uygun hareket etme zorunluluğunu hatırlatıyor. Rekabetin korunması ve adil bir pazar ortamının oluşturulması, hem şirketlerin hem de tüketicilerin lehine olacak önemli bir gelişme.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Rekabet Kurumu’nun Trendyol’a kestiği bu ceza adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın?