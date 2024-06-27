Yüksek performanslı bilgi işlem için özel olarak tasarlanmış Vertiv™ 360AI altyapısı, Datacloud Global Kongresi’nde ve Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow etkinliğinde sergilenecek.

Yapay Zeka (AI) ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) veri merkezlerini hızla değiştiriyor. Bu bağlamda, kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, yapay zekanın yüksek güç ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir veri merkezi altyapı çözümleri portföyü duyurdu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) genelinde sunulan Vertiv™ 360AI, test pilotları ve Edge AI için kabin çözümlerinden, AI model eğitimi için tam veri merkezlerine kadar her ölçekteki AI dağıtımlarını hızlandırmak üzere tasarlandı.

Yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem, güç ve soğutma talebinde önemli bir artışa neden oluyor; öyle ki, kabin yoğunluklarının kabin başına 500kW’a kadar çıkması bekleniyor. Bu durum, güç ve soğutma altyapısının tasarım ve dağıtım süreçlerini oldukça karmaşık hale getiriyor. Vertiv 360AI, yapay zeka sistemlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve soğutmak için basit ve etkili çözümler sunuyor. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin getirdiği zorlukları aşmak için kapsamlı bir çözüm yelpazesi sağlıyor. Vertiv 360AI çözümleri, önceden test edilmiş ve mühendislik çalışmaları yapılmış tasarımlar sunarak, kullanıcıların Vertiv’in uzmanlığından faydalanmasını ve karmaşık, zaman alıcı tasarım süreçlerini ortadan kaldırmasını sağlıyor.

Vertiv Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Başkanı Karsten Winther, “Kuzey Amerika’daki başarılı lansmanın ardından, yeni Vertiv 360AI portföyünü EMEA’ya getirmekten ve müşterilerimizin yapay zeka planlarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Çözümlerimiz, yüksek performanslı bilgi işlemin getirdiği zorluklara karşı ölçeklenebilir yapay zeka altyapısı için sorunsuz ve yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Vertiv™ 360AI, hava soğutmalı edge ve kurumsal veri merkezlerinin yenilenmesini hızlandırmak ve büyük ölçekli yeni projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak için tasarlandı” dedi.

Vertiv™ 360AI, müşterilerin mevcut iş yüklerini aksatmadan ve ek yer kaplamadan yapay zekanın gücünden yararlanmalarını sağlayan prefabrik modüler çözümler sunuyor. İlk Vertiv 360AI çözümleri, kabin başına 130kW’tan fazla güç sağlama ve soğutma kapasitesine sahip olup, yenilemeler için optimize edilmiş tasarımlar içeriyor.

Vertiv 360AI, Datacloud Global Kongresi’nde (5-6 Haziran, Cannes, Fransa) ve Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow’un EMEA turu sırasında tanıtılacak.

Vertiv 360AI hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vertiv.com adresindeki Vertiv AI Hub‘ı ziyaret edebilirsiniz.