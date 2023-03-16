Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), bugün döşeme zeminli veri merkezleri için yeni nesil bir termal yönetim sistemi olan Vertiv™ Liebert® CWA’yı tanıttı. Onlarca yıldır hiper ölçekli ve colocation sağlayıcıları, BT ekipmanlarını soğutmak için yükseltilmiş zeminli ortamları kullandı. Veri merkezi tasarımını döşeme zeminlerle basitleştirmek yeni beyaz alanların daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde inşa edilmesini sağlarken aynı zamanda yeni soğutma zorlukları da getiriyor. Liebert CWA, döşeme zemin uygulamasıyla birlikte gelen daha geniş yüzey alanına eşit hava dağılımı gerçekleştirmek ve aynı zamanda kabin kurulumu ve bilgi işlem yoğunluğu için daha fazla alan sağlamak üzere tasarlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen Liebert CWA su soğutmalı thermal wall ünitesi 250kW, 350kW ve 500kW’lik kapasitelerde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ile Amerika’da pazara sunuluyor.

Liebert CWA teknolojisi, gelişmiş hava akışı yönetimini kolaylaştırmak ve modern BT uygulamalarının zorluklarıyla karşı karşıya olan altyapılar için verimli bir çözüm sağlamak için entegre son teknoloji kontrollerden yararlanıyor. Liebert CWA, tüm soğutma ağının çalışma koşullarını iyileştirmek için veri merkezinin soğutulmuş su sistemiyle de entegre edilebiliyor. Ayrıca Liebert CWA, veri merkezinde daha fazla alan sağlamak, bakım personelinin erişilebilirliğini ve BT alanının güvenliğini artırmak için BT alanının dışına da kuruluyor.

“Liebert CWA’nın lansmanı, müşterilerimize veri merkezlerinin tasarımını ve işletimini optimize etmelerine olanak sağlayan yenilikçi, en son teknolojileri sunma misyonumuzu güçlendiriyor” diyen Vertiv Termal Ana Ürünler Kıdemli Küresel Direktörü ve EMEA İş Lideri Roberto Felisi, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Liebert CWA, mevcut soğutma sistemlerine hızlı bir şekilde entegre edilebildiğinden müşteriler, daha düşük kurulum ve bakım maliyetleri ile daha fazla beyaz alan kullanılabilirliği gibi döşeme zemin modelinin tüm avantajlarından yararlanabiliyor.”

Klima santralleri geçmişte yükseltilmiş zeminli veri merkezlerini soğutmak için kullanılıyordu ancak artık piyasada döşeme zeminli veri merkezleri için daha yenilikçi termal yönetim çözümleri kullanma fırsatı var. Vertiv Liebert CWA, Vertiv’in müşterilerine veri merkezi uygulamaları için özel olarak oluşturulmuş standartlaştırılmış bir termal duvar sağlayarak, sahada kuruma özel çözümlerin maliyetlerini en aza indiriyor. Ürün modeli; soğutma yoğunluğunu en üst düzeye çıkarmak, veri merkezi tasarımı ve operasyonlarında en güvenilir ve en kurumsal sertifika otoriteleri tarafından belirlenen soğutma sürekliliği gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.



Vertiv, deneyimli veri merkezi operatörleriyle yakın istişare içinde Liebert CWA’yı geliştirdi. Sayısız model ve ekipman konfigürasyonuna sahip veri merkezleriyle Vertiv, döşeme zemin uygulamaları için standartlaştırılmış termal yönetim çözümlerini geliştirmeye yönelik stratejik bir yol haritası tanımladı. Vertiv ayrıca, müşterilerinin özel veri merkezi beyaz alan gereksinimleri için doğru çözümü oluşturmak üzere danışmanlık ve tasarım uzmanlığı da sağlıyor.

Liebert CWA ve Vertiv’in diğer veri merkezi çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com’u ziyaret edebilir ve bölgenizdeki Vertiv temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz.