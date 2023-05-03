Bu iş ortaklığıyla Vertiv, Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirecek, veri merkezleri ve edge uygulamalarına yönelik çözümleriyle Valen’in mevcut portföyünü de geliştirecek. Bu yeni anlaşma ile veri merkezi yönetimi, endüstriyel otomasyon ve akıllı şehirlere odaklanarak bu alanlarda sistem entegratörlerinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım çözümlerini tedarik eden Valen, sunucu ve güç yönetimi gibi konulardaki saha tecrübesini Vertiv’in beyaz alan çözümlerine de taşıyacak.

“Dünyada ve Türkiye’deki veri merkezi altyapısı pazarının en önemli oyuncularından birisi olan Vertiv ile iş ortaklığı yapmaktan dolayı oldukça heyecanlıyız” diyen Valen Pazarlama ve Ürün Müdürü Engin Taşova, “Özellikle finans, telekom gibi dikey pazarlardaki geniş müşteri havuzumuz için bu iş ortaklığı çok önemli. Uzun yıllardır sektörde yer alan müşterilerimizi ve entegratör iş ortaklarımızı desteklemek için bu ortaklığın büyümesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

“Valen ile Türkiye’deki iş birliğimizin çok verimli olacağına inanıyoruz” diyen Vertiv Orta Doğu, Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Kanal Satış Direktörü Nassif Yazbeck de sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlikte basit kabin çözümlerinden edge çözümlerine kadar olan portföyümüz ile veri yönetimi talebinin en yüksek standartta karşılanmasını sağlamaya odaklanacağız. Ülkedeki farklı sektörlerdeki çok sayıdaki müşterimize en son teknoloji ve çözümleri sunacağız.”

Bu anlaşma ile Valen, Vertiv’in kesintisiz güç kaynakları (UPS), kabin güç dağıtım üniteleri (rPDU), kabinetler, BT yönetim ve izleme çözümleri dahil olmak üzere kapsamlı kritik BT altyapı teknolojisi portföyüne giriş yaptı ve ödüllü Vertiv İş Ortağı Programı’na (VPP) erişim sahibi oldu