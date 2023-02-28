Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv (NYSE: VRT), bugün kule veya kabin raf tipi formunda olan 6 ve 10 kVA güç aralığında sunulan çevrimiçi çift dönüşümlü tek fazlı kesintisiz güç kaynağı (UPS) olan Vertiv™ Liebert® GXE’yi tanıttı. Sistem, kurumsal, kamu, üretim, finans, eğitim ve perakende gibi çeşitli endüstri segmentlerindeki dağıtık BT ağlarına ve edge bilişim uygulamalarına güç sağlamak için tasarlandı. Ürün, 230V çözümler kullanan ülkeler ve kuruluşlar için dünya çapında temin edilebiliyor ve şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) stoktan gönderiliyor.

The Liebert® GXE, çevrimiçi modda yüzde 94’e varan ve ECO modunda yüzde 98’e ulaşan yüksek verimlilik performansıyla, piyasadaki diğer modellere kıyasla enerji ve işletme maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. 1,0 değerindeki yüksek çıkış güç faktörü, daha fazla bağlı cihaza sürekli ve güvenilir güç sağlayarak onları çevrimiçi çift dönüştürme teknolojisi ve aşırı gerilim koruması AC şebekesindeki birçok soruna karşı koruyor. Rafa montaj kitlerinin standard olarak dahil olduğu esnek rafa monte veyakule form faktörü, BT kanalında dağıtım için stok yönetimini kolaylaştırıyor ve çeşitli mikro veri merkezi ve edge bilişim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulumu basitleştiriyor.

Ünitenin çalışma süresi, daha uzun yedek koruma için dört adede kadar harici akü kabini (ECB) ile uzatılabilir ve çalışırken değiştirilebilir VRLA aküler, daha sorunsuz çalışma ve en aza indirilmiş bakim maliyetleri için, kalifiye personelin yardımı olmadan ve yükleri kapatmadan kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilir. Ayrıca, Liebert GXE, sık sık elektrik kesintisi olması durumunda kritik olabilecek, yalnızca 3 saatte yüzde 90’a kadar hızlı akü şarjı sağlayan enteğre bir 4 Amperlik şarj cihazına ve akü ömrü ile geri dönüşümü optimize etmek için entgere bir akü yönetim sistemine sahip.

Vertiv™ Liebert® GXE, kullanımı kolay ve sezgizel hale getiren kullanıcı dostu bir LCD renkli ekrana sahip. Birim, isteğe bağlı l Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity İletişim kartı ve Vertiv™ Power Insight yazılımın ücretsiz olarak indirilmesi yoluyla BT altyapısına hızlı ve kolay erişim için uzaktan izleme becerileri sunuyor. Ayrıcı müşteriler, maksimim kullanılabilirlik için UPS’in uzaktan bakımını ve servisini desteklemek üzere Vertiv™ LIFE™ Services hizmetlerine güvenebilirler.

“BT kanalı distribütörleri ve bayileri, küçük ve mikro BT tesislerini elektrik kesintilerine karşı korumak için sürekli olarak verimli ve uygun maliyetli çözümler arıyor” diyen Vertiv EMEA bölgesindeki BT ve edge uygulamalardan sorumlu kanal başkan yardımcısı Andrea Ferro, sözlerini şöyle sürdürüyor: “BT kanal portföyümüze yapılan bu son ekleme, çevrimiçi çift çevrimli bir UPS’te ihtiyaç duyulan tüm temel özellikleri ve performans yeteneklerini sağlıyor. Tüm sektörlerden küçük ve ortak ölçekli işletmelerin uygun bir fiyata en son teknolojilerden yararlanmalarına ve dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmalarına olanak tanıyor.

Vertiv kanal iş ortakları, ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayacak şekilde yenilenebilen, tek fazlı UPS sistemleri için özel olarak tasarlanmış eksiksiz garanti uzatmalarından ve hizmet programlarından yararlanabiliyor. Vertiv servis programları çeşitli ülkelerde bulunuyor, belirli ülkelerdeki kullanılabilirlik için Vertiv.com’u ziyaret edebilir veya yerel temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.

Vertiv’in BT kanal portföyünün bir parçası olan Liebert GXE, katılımcı ülkelerdeki EMEA bayilerinin Vertiv Teşvik Programı (VIP), aracılığıyla puan kazanmasını sağlıyor, bu da iş ortaklarının herhangi bir raporlamaya ihtiyaç duymadan kolaylıkla ödüllendirilmesini beraberinde getiriyor. Bonus puanlar, Vertiv İş Ortağı Portalına aylık olarak yükleniyor ve iş ortağının bunları kullanması için yalnızca portala giriş yapması gerekiyor.

Vertiv ve kanal portföyü hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com. adresini ziyaret edebilirsiniz. Vertiv’in sunduklarından tam olarak yararlanmak için “İş Ortakları” ve “Şimdi Başvur”a tıklayın.