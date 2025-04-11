Vertiv™ Liebert® EFC, hiper ölçekli ve kolokasyon müşterilerinin sıfır su israfı ve maksimum verimlilik için çalışma modları arasında kolayca geçiş yapmasını sağlıyor.

Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip yeni nesil Vertiv™ Liebert® EFC serbest soğutma ünitesini tanıtarak termal yönetim ürün portföyünü önemli ölçüde standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan çözüm, 150 ila 450 kW arasında kapasite seçenekleriyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) genelinde kullanıma sunuldu.

Vertiv Liebert EFC, dolaylı havadan havaya ısı değişimi ve evaporatif soğutma teknolojilerini tek bir ünitede birleştiriyor. Yenilikçi patentli polimer ısı eşanjörü ve düşük GWP değerine sahip inverter kompresör teknolojisi sayesinde, yıllık verimlilik önceki çözümlere göre yüzde 19’a kadar artırılırken, kısmi güç kullanım etkinliği (pPUE) 1,05 gibi çok düşük bir seviyeye ulaşıyor.

Liebert® EFC’nin sunduğu üst düzey esneklik, en büyük avantajlarından birini oluşturuyor. Sahaya özgü koşullara bağlı olarak, canlı geçiş kontrol özelliği sayesinde kullanıcılar, yazılım kontrolleri aracılığıyla güç veya su gibi kritik kaynakların kullanımını güvenli ve kesintisiz bir şekilde optimize ederek serbest soğutma modunu en verimli şekilde kullanabiliyor. Bu esneklik, veri merkezi sahiplerine çevresel etkilerini azaltma imkânı sunarken, kaynak bağımsız sürekli soğutmayı mümkün kılıyor. Ayrıca, uzaktan yoğuşturuculu tam doğrudan genleşme (DX) yedekleme seçeneğine sahip modeller, su gereksinimi olmadan tam soğutma kapasitesi sağlayarak güvenilirlikten ödün vermeden su bağımsızlığı sunuyor.

Vertiv EMEA Termal İş Birimi Başkan Yardımcısı Sam Bainborough, “Şirketler sürdürülebilirlik stratejilerine odaklandıkça, müşteriler hem operasyonel esneklik ve dayanıklılık sağlayan hem de kaynak tüketimini en aza indiren yenilikçi soğutma çözümleri arıyor. Patentli ve çığır açan teknolojisiyle Liebert® EFC, bu taleplere yanıt veren esnek bir sistem sunarak kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. Doğal buharlaşma gücünü en verimli şekilde kullanarak serbest soğutma süresini maksimize ediyor ve enerji tasarrufunu en üst seviyeye taşıyor.”

Yeni Liebert® EFC, küresel düzenlemelere ve yasaklara (AB F-Gaz düzenlemesi 2024/573 ve IPCC AR4) tam uyumlu olarak tasarlanmış, ölçeklenebilirliği, kolay bakımı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan anahtar teslim bir çözüm sunuyor. Polimer tasarımı, alüminyum ısı eşanjörlerine kıyasla daha yüksek korozyon direnci sağlarken, daha geniş bir su kalitesi aralığında sorunsuz çalışmasına imkân tanıyor. Bu yenilikçi çözümün merkezinde yer alan Vertiv™ Liebert® iCOM™, akıllı kontrol algoritmaları sayesinde en uygun çalışma modları arasında otomatik geçiş yaparak tercih edilen soğutma kaynağının maksimum verimlilikle kullanılmasını sağlıyor. Üniteler arasında kesintisiz koordinasyon sunarak tek bir entegre sistem gibi çalışmasını mümkün kılıyor. Böylece ek bir tesis yönetim sistemine ihtiyaç duymadan, sürekli ve güvenilir soğutma sağlanıyor.