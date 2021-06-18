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Veri İhlali Öncesinde ve Sonrasında Yapılması Gerekenler
Kişisel Verilerin Korunmasında İdari ve Teknik Tedbirler konusu, 17 Haziran’da gerçekleştirilen 4’üncü e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde masaya yatırıldı. Etkinliğin açılış konuşmacılarından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, veri ihlalleri öncesinde yapılması gerekenler ile olası bir ihlal sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.
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Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. Zirve bu yıl, COVID-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi hem fiziksel olarak hem de çevrim içi şekilde hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. KVKK binasında gerçekleştirilen etkinliğin fiziksel bölümüne; protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve basın mensupları kabul edildi. İzleyiciler ise etkinliği, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ve Türksat Kablo-Net üzerinden canlı olarak takip ettiler.
Türk Telekom’un teknoloji Sponsoru olarak yer aldığı etkinlikte, Prof. Dr. Bilir’in yanı sıra açılış konuşmalarını yapanlar;
- Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Taha Yücel,
- Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Kaya,
- Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın ve
- e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş oldu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, veri güvenliğinde, ihlal öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlere değindi: “Kişisel veri güvenliğini iki evrede ele almak mümkündür. Veri güvenliğinin birinci evresi, olası bir ihlalden önce yapılması gerekenlerdir. Bunları, teknik ve idari tedbirlerin alınması ile kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla gerekli denetimlerin yapılması şeklinde özetleyebiliriz. Bu evrede proaktif bir anlayışla sürdürülebilir veri koruma politikaları uygulanmalıdır. İkinci evre ise olası bir veri ihlalinden sonra yapılması gerekenlerdir. Buna göre bir veri güvenliği ihlali meydana gelmesi halinde veri sorumlusu, ihlalden etkilenen kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirmek zorundadır. Kurul, daha önce almış olduğu çeşitli kararlar ile ihlalden etkilenen kişilere hangi konularda bildirim yapılacağı, ihlal bildirimlerinin neye göre ilan edileceği, kurula bildirimin hangi süre zarfında gerçekleştirilmesi gerektiği gibi konularda, birtakım dokümanlar hazırlamıştır.”
Mevzuat Güncellemeleri Tüm Paydaşların Katılımı ile Yapılmalı
Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Taha Yücel, bu alandaki mevzuatın, tüm paydaşların katılımı ile güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı: “Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu’muz, BTK, RTÜK ve benzeri kurumlar da belli faaliyetler içindeler. Rekabet Kurulu da belirli faaliyetler içinde tabii ama burada topyekûn bir seferberlik ile STK’ların katkısı ve yine değerli kurumların ve DDO’nun da koordinatörlüğünde, mevzuatımızın güncellenmesi lazım. Bununla ilgili çalışmaların yapılması lazım. Bu konuda sadece bir yerden beklemek çok uygun olmaz, sadece devletten veya kurumlardan beklemek çok uygun olmaz. Bundan dolayı, bütün paydaşlarımız ve sektörümüzün, bunun farkında olarak katkılarını sunması lazım.”
Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Kapıları, Yeni Akademisyenlere Açık
Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, kapılarının yeni akademisyenlere açık olduğunun altını çizdi: “Uygulamalı Bilimler Fakültesi, çiçeği burnunda bir fakülte. Ben kurucu dekanıyım. Çok önemli iki bölümümüz var. Bunlardan bir tanesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü. Biz bu bölümde, kişisel verilerin korunması anlamında ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Onun ötesinde çiçeği burnunda bir fakülte olmasından dolayı, sizlerin de bize tavsiye edebileceğiniz kıymetli akademisyenlere de kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum.”
Türk Telekom, 6698 Sayılı Kanun Öncesinde KVK Çalışmalarına Başlamıştı
Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın, firmasının, kişisel verileri koruma konusundaki çalışmalarını özetledi: “6698 Sayılı Kanun çerçevesinde kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber hatta girmesinden evvel regülasyon ekibimizdeki arkadaşlarımızla birlikte, çok yakından çalışmalara başlamış idik. Kurul üyeleri ile daire başkanları ile sektör temsilcileri ile çok yakın bir şekilde istişare etmek suretiyle uluslararası alandaki gelişmeleri de yakından takip etmek suretiyle en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Dijitalleşmenin hızla arttığı bu günlerde, özellikle pandemi sonrasında hızla artan e-ticaret, eğitimin uzaktan olması, çalışma hayatının değişmesi, bizlere aynı zamanda, siber güvenlik ile ilgili olarak da çok daha önemli görevler yüklediğini düşünüyoruz. Bu şekli ile değerli kurul üyeleri ve değerli KVKK çalışanları ile çok yakın çalışmaktan dolayı çok da memnun olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum.”
Etkinliğin açılış bölümünün ardından Kişisel Verileri Koruma konusu 3 ayrı bölümde ele alındı. Etkinliğin videolarına, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden erişilebiliyor.
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Akıllı Telefonlar
EN İYİ YERLİLERDEN BİRİ | Redmi 9T KUTU AÇILIŞI
Xiaomi’nin Türkiye’de üretilen telefonlarının arasına bir yenisi daha eklendi. Oldukça iddialı renk seçenekleri sunan Redmi 9T modelinin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
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Redmi 9T Özellikleri:
- Boyut: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
- Ağırlık: 198 g
- Ekran: 6.53 inç, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 662
- Grafik: Adreno 610
- Bellek: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6000 mAh
- Şarj: 18 Watt
- Diğer: Corning Gorilla Glass 3
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Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 50 serisi bu sene gelmeyebilir!
Huawei, 2013 yılından bu yana ilkbaharda P serisini ve sonbaharda da Mate sersinin piyasaya sürüyordu. Amerika ile aralarında olan anlaşmazlık sonucunda olan ticaret kısıtlamaları, artık Google ile iş birliği yapılmaması sebepleriyle Mate serisinin sonu gelmiş olabilir.
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Yeni söylentilere göre Huawei’nin mevcut müşterilerine hizmet vermeye ve yeni nesil cihazlarına ve yakında tanıtımı olacak HarmonyOS işletim sistemiyle çıkış yapacak ilk akıllı telefon P50 serisini piyasaya sürmeye odaklandığını ve Huawe’nin standart takviminde yaklaşmakta olan yeni Huawei Mate serisinin üyesi olabilecek 50 serisini atlamayı düşündüğü iddia ediyor.
Aslında bir iddiadan fazlası olarak, Huawei bu stratejiyle kullanarak kötü bir durumdan iyi bir düzlüğe çıkış olarak bakıyor. Zaten sınırlı ve dikkatli bir şekilde kaynak kullanımı söz konusu iken mevcut müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve aynı zamanda bir amiral gemisi ile yola devam etmek daha mantıklı olarak gözüküyor.
Hatta bu olayın garip bir tarafı olarak Huawei P50 nin çıkışını da yaklaşık 3 aydır ertelemekte. Bu yaz sonlarına doğru Mate serisinin tanıtılması gerektiğini düşünürsen geç bile kalındığını söyleyebiliriz. Ayrıca Huawei yaptığı HarmonyOS tanıtımının sonunda bizlere bir teaser olarak göstermişti. Bu gösterimi yaptıktan sonra tanıtımının yakın olması bekleniyor.
Şunu da belirtmek gerekir ki müşterilerine daha iyi bir hizmet vermek demek; pil değişimleri, ekranlar değişimleri ve cam arka kapak değişimlerinin yanı sıra kameralar ve diğer dahili bileşenleri düşük bir fiyata teknik servis sunması anlamına geliyor.
Huawei’nin müşterilerine daha iyi bir hizmet vermenin dışında da HarmonyOS’a ağırlık vermek. Yeni bir işletim sistemi olmasının yanında Android’den geçişlerinde hızlı olmasını sağlamak istiyor. Son bir haftada 10 milyon cihazın aktif olarak HarmonyOS’a geçiş yaptığını söyleyebiliriz. HarmonyOS Huawei’nin tüketicilerine sunacağı en büyük yeniliği olacağı için tüketicileri bu yüzden şirketin merkezine oturtmak istiyor. Sonuç olarak birçok rakibi ile yarışmak zorunda kalacak olan Huawei özellikle 5G destekli işlemciler konusunda nasıl bir yenilik sunacağı merakla bekleniyor. Beklentilerin de Huawei P50 serisi ile bir nebze de olsa giderileceğini de hatırlatalım.
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Donanım
Oppo Tarafından Dynaudio Ortaklığıyla Geliştirilen “Enco X” Türkiye’de Satışa Sunuldu
Oppo, Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ile başladığı iş birliğinin ilk meyvesi olan Enco X TWS kulaklık modelini Türkiye pazarında da satışa sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar, Hi-Fi düzeyinde ses kalitesi sunabiliyor.
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İçindekiler
Oppo’dan Dynaudio iş birliğiyle yeni TWS kulaklık hamlesi
Oppo, geçtiğimiz dönemde Enco W31 ve W51 TWS kulaklık modellerini satışa sunmuştu ve bu modeller tüketiciler tarafından da beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi de Oppo, yeni kablosuz kulaklığı Enco X’i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar kullanıcılara Hi-Fi deneyimini sunabilmek adına tasarlanmış. Enco X’in dikkat çeken bir diğer özelliği de şirketin, Danimarkalı üretici Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor.
Enco X TWS kulaklık, Oppo’nun akustik tecrübesi ve İskandinav ses şirketi Dynaudio’nun sektördeki uzmanlığının birleştirilmesiyle tasarlandı. Dynaudio’nun baş akustik uzmanları ve Oppo’nun kendi akustik ekibinin Avrupa’da yaptıkları araştırmalar, testler ve akortlar Enco X’in ses kalitesine de yansıtılmış durumda.
Oppo, ilk DBEE 1.0 Dinamik Ses teknolojisini 2007 yılında tanıtmıştı. Aradan geçen 14 yıldan sonra bu teknoloji evrilerek; bugün DBEE 3.0 olarak adlandırılan düzeye ulaştı. DBEE 3.0’da, yeni malzemeler, yeni bir yapı ve yeni teknolojiler yer alıyor. Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz transferin gerçekleşmesini de LHDC desteği sağlıyor. LHDC üzerinden paralel çift hoparlörlerin oluşturduğu kombinasyon, Enco X’te kullanıcıların ses senkronizasyonunu minimum gecikmeyle elde edebilmesini sağlıyor.
Çoklu, gürültü engelleme modu
Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte sunuluyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı gürültü engelleme modu arasında dilediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, toplu taşımada seyahat halindeyken müziğinizin tadını alabilmek için maksimum gürültü önleme modunu tercih edebilirsiniz. Bu sayede bütün çevre gürültülerini egale ederek; müziğinize tamamen odaklanabilme şansı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz de bir kafede kahvenizi yudumlarken veya ofis ortamına dikkat kesilerek gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan çevrede olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız da şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Son olarak da, isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen inaktif ederek sessiz bir ortamda dinleme deneyiminizi sürdürebilirsiniz.
Oppo Enco X’in gürültü engelleme mekanizması üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritmasına sahip buna ek olarak; ayarlanabilir bir filtre tüm gürültüleri tanıyıp devreden çıkarabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor.
Düşük gecikme ve yüksek senkronizasyon
Enco X TWS kulaklıklar, Oppo’nun daha önceki kulaklık modellerinde kullandığı gibi gecikmeyi engelleyen teknolojilere sahip. Binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha iyi bir gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyonun geliştirilmesiyle birlikte de; video izlemek ve oyun oynamak gibi aktiviteler daha eğlenceli hale getirilebiliyor.
Pil ömrü
TWS kulaklıklarda en önemli unsurlardan biri de pil ömrü. Gerek kutuda sunulan pil ömrü; gerekse de kulaklıkların tek başına sunabildikleri pil ömrü gibi veriler, kullanıcıların kulaklık seçiminde en çok dikkat ettikleri parametrelerden. Peki Oppo Enco X kullanıcılara ne kadar pil ömrü sunabiliyor.
Oppo Enco X’in saklama kutusuyla sunabildiği toplam pil ömrü 25 saat müzik dinlemeye veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilmeye denk geliyor. Şarj kutusu olmadan da; kulaklıkların dahili bataryalarıyla 5.5 saat müzik dinleyebilir veya 3.5 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Gürültü engelleme modlarını kullandığınız zaman da tabi ki kulaklıkların çalışma süresi aşağı yönlü bir hareket gösteriyor. Maksimum gürültü önleme moduna geçtiğinizde kulaklığınız, eğer şarj kutusu varsa 20 saat, tek başınaysa da 4 saat çalışabiliyor.
Dokunmatik kontroller
TWS kulaklıkları kullanmayı kolaylaştıran bir diğer unsur da, dokunmatik kontrollerle yönetilebilmeleri. Benzer dokunmatik kontroller, Oppo Enco X’te de mevcut. Peki Oppo X’te dokunmatik kontrollerle nelere ulaşabiliyorsunuz.
•Çift tık kontrol: Kulaklıkların herhangi birine çift tıklayarak bir sonraki şarkıya geçebilir, gelen aramaya yanıt verebilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.
•Kaydırarak kontrol: Kulaklıkların herhangi birini kaydırarak ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.
•Dokun ve basılı tut kontrolü: Kulaklıkların herhangi birine dokunup bir saniye basılı tutarsanız seçilmiş iki gürültü önleme modu arasında değişim yapabilirsiniz.
• Üç tık kontrol: Bu kontrolle akıllı asistanları harekete geçirebilirsiniz.
Ayrıca bütün bu standart dokunmatik kontroller, kulaklık işlevleri menüsünden kişiselleştirilebiliyor.
Fiyat
Oppo Enco X’in, siyah ve beyaz olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği bulunuyor. Oppo Enco X için belirlenen satış fiyatıysa 1.499 TL olarak açıklanmış durumda.
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Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 7 saat önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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