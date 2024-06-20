Samsung akıllı ev ürünleri Galaxy AI desteği ile çok daha akıllı hale geliyor. Samsung, Galaxy AI yapay zekasını akıllı telefonlara eklenmesinin ardından şimdi de Samsung akıllı ev ürünlerine AI eklemek için çalışıyor. Gelen son bilgilere göre, Samsung yapay zeka özellikli ev aletlerini önümüzdeki yıl piyasaya sürebilir.

İçindekiler Samsung Akıllı Ev Ürünlerinde Galaxy AI Dönemi Başlıyor

Samsung Akıllı Ev Ürünlerinde Galaxy AI Dönemi Başlıyor

Samsung akıllı ev ürünlerine yapay zeka ekleyerek “süper bağlantılı bir ekosistem” yaratmayı hedefliyor. Bu aynı zamanda Samsung’un Apple ve Google gibi rakiplerine karşı konumunu güçlendirmesine de yardımcı olacak. Bildiğiniz üzere her iki şirketin cihazlarındaki en büyük satış noktalarından biri ekosistem desteği. Samsung ekosistemi de burada öne çıkacak.

2025’te piyasaya sürülmesi hedeflenen ev aletlerinin, kullanıcı gizliliği için iyi olan belirli büyük dil modellerini (LLM‘ler) cihaz üzerinde çalıştıracağı bildiriliyor. Şirket, bu yılın Temmuz ayında Samsung akıllı ev ürünleri için Bixby sesli asistan kontrollerini tanıtmayı planlıyor. Bununla birlikte, başlangıçta Samsung dil modellerini çalıştırmak için buluta güvenecek. Yani internete bağlanan bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Samsung’un ilk olarak yapay zeka içerecek akıllı ev ürünleri arasında, Samsung’un LCD ekranlara sahip Bespoke AI serisinden Family Hub buzdolapları, çamaşır makineleri ve indüksiyon ocakları yer alacak. Ev aletlerinin şu anda çoğunlukla akıllı telefonlarla sınırlı olan çok sayıda yapay zeka yeteneğine sahip olması bekleniyor.

En son geniş dil modelleriyle geliştirilmiş Bixby sesli asistan sayesinde Samsung akıllı ev ürünleri daha karmaşık komutları anlayacak ve daha doğal bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ürünlerin ayrıca ek faydalar sunabilecek önceki konuşmaları da hatırlayacağı bildiriliyor.

Samsung SmartThings‘e bağlı akıllı ev ürünlerinin sayısının 20 milyonu aştığı da gelen bilgiler arasında. Özellikle, bu sayının 2022 yılında 10 milyon civarında olması dikkat çekiyor. Samsung akıllı ev aletleri birçok daireye girmiş gibi. Önümüzdeki yıl ise bu rakamın 30 milyona ulaşması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Elon Musk öyle bir şey söyledi ki, geleceği tamamen değiştirecek!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ev ürünlerinde Galaxy AI kullanışlı olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!