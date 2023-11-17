Öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefon kararı “Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar,” Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Kasım’da yürürlüğe girmişti . Bu uygulama ile; açık öğretim öğrencileri hariç olmak üzere 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

Vergisiz telefon kapsamında 9.500 TL şartı var!

Uygulama kapsamında, cep telefonu alımlarında 9.500 TL’yi aşmayan üniversite öğrencilerine, 5 bin 500 TL tutarında teknolojik cihaz desteği sunulacak. Dünyanın en hızlı yükselen akıllı telefon markası realme’nin, İngilizce’deki Champion (Şampiyon) kelimesinden esinlenen C Serisi’nin C53 ve C55 modelleri de ‘Vergisiz telefon’ kapsamına dahil edildi.

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realme C55 ve C53 modelleri, vergisiz telefon uygulamasına dahil edilen cihazlar arasında yer alıyor. Her iki model de gençlerin ihtiyaçlarına cevap veren kamera, depolama, hızlı şarj ve tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

realme C55, 64MP kamerası, 33W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 29 dakikada %50’ye kadar şarj olma özelliği, mini kapsül tasarımı, sokak fotoğrafçılığı ve 256GB’a kadar depolama alanı ile öne çıkıyor. realme C53 ise yüksek performansı, hızlı şarj özelliği, geniş depolama seçenekleri ve benzersiz ekran deneyimi sunuyor. 33W SUPERVOOC şarj teknolojisi sayesinde yaklaşık 31 dakikada %50’ye kadar şarj dolumu sağlayan C53, aynı anda 2 Nano SIM kartı ve 1 MicroSD kartını destekleme yeteneği ile kullanıcılara geniş bir kullanım alanı sunuyor. “Mini Kapsül” özelliği ile veri kullanımı ve adım istatistiklerini bir arada deneyimleme olanağı sunan realme C53, şık tasarımı ve ince gövdesi ile dikkat çekiyor.