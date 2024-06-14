Çinli teknoloji devi Honor, bir süredir X7b isimli yeni orta segment akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Honor X7b piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

Honor X6b neler sunuyor?

Honor’ın giriş segmente konumlandırdığı X6b, HD+ çözünürlük sunan 90 hz ekran yenileme hızına sahip 6.56 inç büyüklükte TFT LCD bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafa konumlandırılmış.

X6b kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga setine sahip. Bu yonga setine 4 GB/ 6 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G85 yonga seti gücünü 35W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5200 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise cihaz ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor X6b, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.