Türkiye ekonomisi, tekstil, ayakkabı ve otomotiv gibi ana sektörlerde artan ithalat rakamları ile karşı karşıya. Bu durum, şirketlerin kapanmasına ve istihdam kaybının artmasına neden oldu. 2023’ün ilk yarısında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. Kıymetli madenler ithalatına ek mali yükümlülük getirilirken benzer bir adımın otomotiv, tekstil ve ayakkabı sektörleri için de atıldığı belirtildi. Yani bu sektörlerde vergi artışı yaşamamız olası!

Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesindeki Zorluklar Vergi Artışlarını Tetikleyebilir!

Otomotiv, ayakkabı ve tekstil gibi sektörlerde tüketim malı ithalatındaki büyük artış son dönemde dikkat çekiyor. Bu artışın önde gelen nedenlerinden biri olan binek otomobillerin ithalatında görülen yüzde 127’lik artış göze çarpıyor. Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla dolar bazında yapılan ithalatın yüzde 127 oranında artması, ithalatı frenlemek için yeni önlemlerin alınmasına yönelik tartışmaları da gündeme getirdi.

Özellikle tekstil, ayakkabı, kıymetli madenler ve otomotiv sektörlerinde ithalatı önleyici politikaların arayışı hız kazandı. Altın ithalatına getirilen yüzde 20 oranındaki ek mali yükümlülüğün ardından, benzer bir önlemin otomobiller için de geleceği iddiaları yayıldı.

Ortaya çıkan son bilgilere göre, ithalatın kontrol altına alınması amacıyla 2000 cc ve üzeri otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışını içeren bir çalışma geliştiriliyor. Bu tür otomobiller genellikle yüksek vergi oranları nedeniyle ülkemizdeki otomobil satışlarının çok da yüksek olmayan bir yüzdesini oluşturuyor. Ancak, böyle bir düzenlemenin tüm otomobil segmentlerini etkileyebileceği yorumları da dolaşıyor.

Ayakkabı sektörü de tıpkı otomotiv gibi ithalatın etkisi altında. Kapasite kullanım oranlarının yüzde 40’lara kadar düştüğü bu sektörde, Bakanlık tarafından ithalatı sınırlamaya yönelik ek mali yükümlülükler getirilmesi bekleniyor. Ayakkabı sektöründe gümrük vergilerinin artırılacağı gündeme gelirken, bu adımın sektörde dengeyi sağlamak ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla atılacağı ifade ediliyor.

Genel toplamda, tüketim malı ithalatındaki hızlı artışın yol açtığı etkileri kontrol altına almak ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla sektörlere yönelik vergi artışlarının gündeme geldiğini söylemek mümkün. Bütün bunlar şu anda iddia düzeyinde olsa da, tüm ekonomik göstergeler Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkışın sayılı yolu olduğunu gösteriyor. Üretimin yüksek olmadığı bir yerde de vergileri artırmak bir çözüm olarak görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce vatandaşın belini büken bu vergi artışları daha ne kadar devam edecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!