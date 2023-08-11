Porsche’nin ürün gamındaki isimlendirme şeması oldukça basit. Ancak markanın ilk elektrikli otomobillerinden olan Taycan bunun dışında kalıyor. Bu isim, en başından beri, çok sayıda araç sahibi adayının, yazarın ve genel kamuoyunun kafasını karıştırmıştı. Ancak Porsche, Taycan’ın ismini özenle seçtiğini ve Porsche serisinin geri kalanıyla doğrudan ilişkili olduğunu bilmenizi istiyor. Taycan ismi aslında Türkçe’den geliyor! Porshce hepsini açıklamış!

Türkçe’deki Tay ve Can Kelimeleri Taycan İsmini Oluşturuyor!

Bir hafta önce üretim Taycan ile birlikte piyasaya sürülen isim aslında “Tay” ve “Can” kelimelerinin bileşiminden oluşuyor. Tay, dilimizde “Genç Ruhlu At” anlamına geliyor ve Porsche’nin armasındaki ata bir selam niteliği taşıyor ve otomobilin “evcilleşmemiş, genç ruhlu ve nispeten vahşi” doğasını ve “güç, dinamizm, dayanıklılık, dörtnala koşma, ve hızlı olma” özelliklerini temsil ediyor.

Şirketin Macan’ında da kullanılan Can kısmı da dilimizden türetilmiş ve “Ruh” anlamına geliyor. Porshce, bunun “Porsche ruhu” ile el ele giden “Özgürlük” anlamına geldiğini söylüyor. Bu aynı zamanda Taycan’ın ilk reklam kampanyalarıyla da uyumlu. Tay ve Can kelimeleri, birlikte “genç ruhlu bir at” anlamına geliyor. Burada artık Porsche’nin mantığını görmeye başlıyoruz.

Porsche Pazarlama Direktörü Kjell Gruner, isim seçimini “Bir otomobilin ismi nihayetinde duygusal bir karardı. Ancak bu karar gerçeklere ve argümanlara dayanmalıdır. Bu da sistematik bir yaklaşım ve ufak detaylara dikkat etmeyi gerektirir.” ifadeleriyle açıklıyor. Yani Porsche gerçekten bu isim üzerinde çok düşünmüş.

Porsche tam bir buçuk yıl boyunca bu ismi bulmak için uğraşmış ve birçok farklı insanla çalışmış. Porsche, bu süreçte yirmi üç dili temsil eden ve anadili İngilizce olan çiftleri, hoş olmayan veya uygun olmayan çağrışımları en başından elemek için potansiyel model adlarının sesini ve anlamını değerlendirmekle görevlendirmiş.

Aynı zamanda bu süreçte avukatlar da akla gelebilecek her türlü ticari marka ihlali riskini değerlendirmiş ve dünya çapında milyonlarca tescilli ticari markayı içeren veri tabanlarını inceleyerek, isimleri gözden geçirmiş ve hak sahiplerini bulmuş. Nihayetinde bir buçuk yıl süren zorlu bir görev sonunda, Porshce bu modele Taycan ismini vermeyi kararlaştırmış.

Porsche ayrıca Taycan’ın Japonca adı olan “taikan” kelimesinin kabaca “fiziksel deneyim” anlamına geldiğini ve bunun da isimlendirme sürecinin sağlamlaştırılmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak yine de en nihayetinde Taycan isminin dilimizin kökenlerinden geldiğini ve asıl anlamının Türkçe düşününce ortaya çıktığını söylemek mümkün. Yani anlayacağınız üzere, her masada olduğumuz gibi, bu masada da varız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taycan isminin Türkçe’den türediğini biliyor muydunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!