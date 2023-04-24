Elon Musk Twitter’ı satın aldığından beri sosyal medya platformu üzerinde radikal yeniliklere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi de Twitter Blue aboneliği idi. Birçok avantaj sunan bu aboneliğin en önemli özelliği abonelere mavi tik vermesi idi. Bilmeyenler için mavi tik bir hesabın doğrulanmış olduğunu gösteren bir işaret. Tabiri caiz ise Elon Musk, güvenimizi hiçe sayarak mavi tiki para ile satışa sunmuştu.

Tepkilere maruz kalan Elon Musk bu uygulamasından vazgeçmemişti. Yeni Twitter Blue aboneliği ile birlikte abonelik satın alan insanlara mavi tik verilirken ünlülere, devlet görevlilerine, şirketlerin resmi Twitter hesaplarına ise altın renkli bir tik verilmişti.

Geldiğimiz noktada bugün bu uygulamaya itiraz edenlerden birisi de Vedat Milor. Hesabında mavi tike sahip olan ünlü gurme, Twitter hesabı üzerinden mavi tik için para vermediğini açıkladı.

“Mavi tık için herhangi bir ödeme yapmadım. 1 milyon takipçi üzerindeki hesaplara mavi tıkları iade edildiği söylendi. Bu adam her şeyi düşünmeden yapıyor. İki gün sonra tekrar değiştiriyor. Bunun yaptığı roketle Mars’a filan gidilmez. O düzeltmeleri yapana kadar yolda patlar.

Algoritma nedeniyle yüksek takipçili hesapların geriye düştüğünü görünce yapmış olmalı. Bu kadar basit bir şeyi bile önceden tartışmıyorlar. İlginç.”

Algoritma nedeniyle yüksek takipçili hesapların geriye düştüğünü görünce yapmış olmalı. Bu kadar basit bir şeyi bile önceden tartışmıyorlar. İlginç. — Vedat Bluesky (@vedatmilor) April 23, 2023

Twitter Blue üzerindeki tartışmalar halen sürüyor. Ancak görülen şu ki Twitter’ı kendi oyun parkı haline getiren Elon Musk, bu abonelik uygulamasından vazgeçmeyecek. Siz Twitter Blue hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.