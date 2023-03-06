Nubia, en yeni amiral gemisi cihazı Nubia Z50 Ultra Starry Night Collector’s Edition‘ın lansmanını resmen gerçekleştirdi. Telefon, ünlü sanatçı Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” tablosundan esinlenen tasarımıyla ağızları açık bıraktı!

Yılın En Sanatsal Telefonu Olabilir!

Yılın en sanatsal telefonu olmaya aday cihazın en önemli özelliği arka tarafında kullanılan cam olmuş. Çevre dostu bir cam olmasıyla gönülleri kazanan bu camın asıl özelliği ise üç boyutlu fotolitografik bir yapıya sahip olması.

Birçok katmandan oluşan bir yapıyla gelen bu cam, Vincent van Gogh’un çok sevilen “Yıldızlı Gece” tablosunun minyatür bir kopyasına sahip. Bir süredir bayağılaşan akıllı telefon tasarımına yeni bir soluk getiren bu model gerçekten nefes kesen bir görünüme sahip.

Telefonun tasarımı, dördüncü nesil ekran altı kamera teknolojisi ve neredeyse görünmeyecek kadar ince ve simetrik ekran çerçeveleri ile daha da geliştirilmiş. Tam ekran deneyimi sunmaya en yakın cihazlardan biri olan Nubia Z50 Ultra, ekranıyla da amiral gemisi olduğunu haykırıyor.

Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 2, UFS 4.0 ve LPDDR5X kombinasyonundan alıyor. Sektörün en iyilerini bünyesinde barındıran cihaz, en zorlayıcı işlerin bile üstesinden kolayca gelebilecek bir donanıma sahip. Kamera özellikleriyle de amiral gemisi olduğunu belli eden model, üç adet arka kameraya sahip. Marka ayrıca “Neovision” ekran altı kamerasında selfie ve görüntülü arama kalitesini de geliştirmiş.

Cihazın ekranı BOE ile ortaklaşa geliştirildi ve ikinci nesil özelleştirilmiş ekran çipiyle donatılan 2K çözünürlüklü bir ekran sunuyor. 120Hz tazeleme hızına sahip olan cihazda kullanılan LTPO teknolojisi, cihazda uyaralanabilir bir ekran yenileme hızı olmasına da olanak tanıyor. Ayrıca Nubia Z50 Ultra, tüm gün dayanabilmesini sağlayan 5.000 mAh’lik bir bataryaya da sahip olacak.

Nubia Z50 Ultra resmi olarak 7 Mart’ta piyasaya sürülecek ve Nubia tarihindeki en güçlü amiral gemisi cihaz olacak. Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 gibi devlere rakip olmaya gelen cihaz, sunduğu özelliklerle rakiplerini kıskandıracak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nubia’nin yeni amiral gemisi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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