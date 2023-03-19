Counter-Strike 2, geliştirici Valve’ın “CS2” adlı bir marka başvurusunda bulunmasıyla gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı.

Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Valve’in Steam arka ucundaki faaliyetleri, amiral gemisi FPS oyununun CSGO Source 2 şeklinde güncellenmiş bir sürümünün yayınlanacağına işaret ediyordu. Ancak şimdi, tam bir devam oyununa ve Counter-Strike 2 çıkış tarihine yaklaşıyor olabiliriz. Hem Global Offensive hem de ‘CS2’ olarak adlandırılan bir şeyle bağlantılı yeni ticari marka başvuruları Counter-Strike 2’nin yolda olduğunu gösteriyor.

Hızlıca özetlemek gerekirse, Valve bu hafta CSGO Steam arşivinde bir dizi değişiklik yaptı ve ‘CS2’ olarak adlandırılan yeni yürütülebilir dosyaların yanı sıra Counter-Strike Global Offensive beta platformuna güncellemeler ve değişiklikler ekledi.

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Başlangıçta, uzun zamandır beklenen motor güncellemesi CSGO Source 2’nin yakında yolda olduğu görülüyordu, ancak Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’nde (USPTO) yapılan biraz araştırma, bunun yerine tam bir Counter-Strike 2 olabileceğini gösteriyor.

Valve Corporation 14 Mart’ta USPTO’ya ‘CS2’ adında bir şey için ticari marka başvurusunda bulundu. Eğer bu tek başına yeterli değilse, başvuruda CS2’nin bağlı olabileceği diğer Valve ticari markalarını özetleyen bir ‘ilgili özellikler bölümü’ yer alıyor. Bu bölüm iki seri numarası içeriyor.

Aşağıda CS2 başvurusunu, ilgili seri numaraları vurgulanmış olarak görebilirsiniz:

Daha basit bir ifadeyle, Valve, Counter-Strike ve CSGO markalarıyla fikri mülkiyet olarak bağlantılı olan CS2 adlı bir şey için yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu.

Counter-Strike 2 söylentileri ilk olarak bu ayın başlarında, Nvidia’nın csgo2.exe ve cs2.exe adlı dosyaları içeren son sürücü güncellemesiyle ortaya çıktı. Ancak Valve henüz oyunun yapım aşamasında olduğunu resmi olarak doğrulamadı.