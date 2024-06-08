Valorant konsola gelecek haberi ortalığı karıştırdı. Summer Game Fest 2024, birçok heyecan verici olaya ev sahipliği yaptı. Valorant konsola gelecek haberi ile oyuncular bayram edecek. Valorant PlayStation 5 ve Valorant Xbox sürümü geldi.

Riot Games, Valorant Konsola Gelecek Haberini Duyurdu

Riot Games, Summer Games Fest’te yaptığı açıklamada, popüler FPS oyunu Valorant‘ın nihayet konsollara geleceğini duyurdu. Bu heyecan verici gelişme, oyunun baş yapımcısı Andy Ho ve yapım yönetmeni Arnar Gylfason tarafından sahnede paylaşıldı. Önümüzdeki hafta, PS5 ve Xbox Series X/S için sınırlı bir beta sürümü yayınlanacak. Valorant konsola gelecek haberi resmen duyuruldu.

Valorant konsol versiyonunun duyurusu, oyuncular arasında büyük bir heyecan yarattı. Andy Ho ve Arnar Gylfason, oyunun konsollara taşınırken PC versiyonunun özünden hiçbir şey kaybetmeyeceğini vurguladı. İçerik ve denge güncellemeleri konusunda, konsol sürümleri PC sürümüyle aynı kalacak.

Ancak kontrol mekanizmalarının farklılığı nedeniyle platformlar arası çapraz oyun desteği olmayacak. Bu, kontrolcü kullanan oyuncuların, fare ve klavye ile oynayan PC oyuncularına karşı dezavantaj yaşamamaları için alındı. Valorant konsola gelecek haberinde böyle bir nüans olduğunu da aktaralım.

Konsol ve PC versiyonları arasında kozmetik ve ilerleme açısından ortak bir envanter bulunacak. Böylece oyuncular, pahalı görünümleri birden fazla kez satın almak zorunda kalmayacak. Bu, oyuncuların hem PC’de hem de konsolda aynı oyun deneyimini sürdürmelerine olanak tanıyacak.

Gylfason, “Valorant‘ı ek platformlara getirirken, PC oyuncularına sunduğumuz aynı rekabetçi deneyimi sunmamız gerektiğini biliyorduk. Valorant’ın temel, rekabetçi oynanışının bir kontrol cihazında doğal hissettirmesi gerektiği konusunda kararlıydık. Umarız bunu başarmışızdır, ama nihayetinde son sözü oyuncularımız söyleyecek,” dedi.

Bu duyuru, Riot Games’in oyuncu kitlesini genişletme ve farklı platformlardaki oyunculara erişim sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Valorant’ın konsollara gelmesi, oyun dünyasında büyük bir adım olarak görülüyor ve beta sürecinde oyuncuların geri bildirimleriyle oyunun gelişmeye devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başlayacak olan sınırlı beta sürümü ile konsol oyuncuları Valorant’ın tadını çıkarabilecek. Oyunun tam sürümü için belirlenen bir tarih henüz açıklanmamış olsa da, bu gelişme şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

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